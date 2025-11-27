A magia do Natal tomou conta do Centro Universitário da Fundação Educacional de Brusque (Unifebe) na noite de quarta-feira, 26, quando a instituição realizou mais uma edição da sua tradicional Cantata de Natal.

Neste ano de 2025, a apresentação ganhou uma estrutura ampliada na entrada principal, em frente ao Bloco A, transformando o espaço em um cenário de celebração, acolhimento e encantamento.

Com efeito, a universidade reforçou não apenas a relevância cultural do evento, mas também o cuidado em aprimorar a experiência de quem acompanha a programação em cada edição.

Natal em comunidade

Sobretudo, a iniciativa reafirmou o compromisso em oferecer arte e cultura a toda a comunidade.

A entrada gratuita permitiu que famílias inteiras prestigiassem o espetáculo, com destaque para a presença de crianças, que deram ainda mais vida ao ambiente festivo.

Nesse contexto, o público se reuniu em uma atmosfera marcada por expressões de emoção, expectativa e participação coletiva.

Vozes do Natal

Ademais, a programação foi cuidadosamente conduzida pelos dois pilares artísticos da instituição.

De um lado, o Coro da Unifebe, sob a regência da professora Louise Clemente, apresentou então canções capazes de tocar profundamente o coração dos presentes.

De outro, o Grupo Teatral, dirigido pelo professor Emiliano Daniel de Souza, trouxe ao palco uma encenação que resgatou os verdadeiros significados do Natal, inspirando fé, esperança e união.

A harmonia entre música e teatro deu ritmo à noite e consolidou o impacto emocional da Cantata de Natal.

A reitora da Unifebe, professora Rosemari Glatz, destacou a importância da iniciativa para a vida acadêmica e comunitária.

“A Cantata de Natal deixa sempre uma marca fundamental nas celebrações natalinas da Unifebe. A combinação do Grupo Teatral com o Coro se mostrou ideal para o momento, que é de celebração e reflexão do Espírito Natalino, junto da nossa comunidade acadêmica e do público”, afirmou.

Natal para todos

Por fim, o clima natalino tomou conta de todo o espaço preparado para a celebração.

As luzes, os sons e a participação do público se entrelaçaram em uma atmosfera que transcendeu o caráter artístico do evento e reforçou a tradição que une gerações e fortalece os laços entre universidade e sociedade.

Mais do que uma apresentação, a Cantata reafirmou-se como um encontro de memórias, valores e pertencimento.

O Natal na Unifebe em fotos

