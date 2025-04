O evento Delícias de Páscoa proporcionou um fim de semana repleto de atrações memoráveis em Guabiruba, tendo seu ápice com a Cantata de Páscoa, que encerrou as celebrações com chave de ouro.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Nesse contexto de vozes entrelaçadas em harmonia e melodias capazes de tocar o coração, o espetáculo emocionou o público e foi o ponto alto de um dia inesquecível.

Realizada na noite de domingo, 6, diante da Câmara de Vereadores de Guabiruba, a apresentação reuniu seis corais da cidade.

Além disso, emocionou o público com um repertório cuidadosamente preparado para celebrar a vida, a esperança e a renovação, pilares centrais do espírito pascal.

A cantata, marcada por momentos de profunda emoção e lágrimas discretas que surgiam ao som das canções, coroou com chave de ouro a programação do Delícias de Páscoa.

*Assista ao vídeo >>

Guabiruba em cada detalhe

Paralelamente à beleza da cantata, ao longo do domingo, os moradores e visitantes participaram de atividades que celebraram a alegria, tradição e acolhimento.

De fato, antes da tão aguardada sessão de concertos, a programação encantou o público ao longo do dia.

Com isso, preparou o cenário para este encerramento inesquecível, deixando memórias marcantes.

Das 9h às 21h, o espaço, localizado na área central da cidade, se transformou em um ambiente de encontros e memórias, onde a cultura local foi celebrada com carinho e orgulho.

Quinze barracas tomaram forma sob a dedicação de 17 talentosos artesãos e representantes de três Associações de Pais e Professores (APPs) das escolas municipais.

Nelas, ofereceu-se uma deliciosa variedade de comidas típicas, bebidas artesanais e produtos feitos à mão.

Além disso, cada item carregava histórias que remetiam à rica tradição do município.

Heranças de Guabiruba

Entre as diversas experiências oferecidas, destacaram-se as oficinas interativas, que incentivaram a criatividade e o aprendizado.

Já a tradicional pintura de casquinhas de ovos, uma herança passada de geração em geração, simbolizou a simplicidade e a beleza dos gestos que unem famílias.

Crianças riram, pais fotografaram, avós reviveram lembranças.

A decoração temática, cuidadosamente montada, completava o cenário encantador, transformando cada cantinho do espaço em um convite à contemplação e ao afeto.

Guabiruba de mãos dadas

A concretização de tudo isso só foi possível graças ao espírito colaborativo que pulsa forte em Guabiruba e região.

O evento contou com o essencial apoio da Unifebe e da Câmara de Vereadores de Guabiruba, além do incansável trabalho de voluntários e servidores públicos.

Graças a esse empenho, cada detalhe refletiu a essência de uma comunidade que valoriza suas raízes e celebra, com generosidade, os momentos que fortalecem seus laços.

Assim, mais do que um evento, o Delícias de Páscoa foi um abraço coletivo, um lembrete de que, mesmo em tempos desafiadores, a beleza floresce quando há união.

Foi uma ponte entre o passado e o presente, entre a fé e a tradição, entre o sabor das receitas caseiras e o som das vozes que entoaram seus cânticos.

Dessa forma, o domingo em Guabiruba se transformou em um daqueles raros momentos que permanecem vivos na memória e no coração de quem teve o privilégio de presenciar.

Galeria mais adiante

E para que você possa sentir de perto como foi o Delícias de Páscoa, não deixe de conferir a maravilhosa galeria de fotos que preparamos especialmente para você.

Acompanhe, mais adiante, após os anúncios no fim desta edição, as imagens sensacionais que capturam cada detalhe desse evento inesquecível.

Galeria após anúncios

É com imensa satisfação que o Blog do Ciro Groh traz até você mais uma pauta relevante, tudo isso graças ao apoio dos parceiros comerciais.

Não deixe de clicar nos banners abaixo para então conhecer quem torna este trabalho possível. Entre em contato e descubra os produtos e serviços incríveis que eles oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. GALERIA – Guabiruba então vive domingo especial com feira de Páscoa e carros antigos

2. GALERIA – Brusque então vive um sábado de encontros e espaços cheios de vida

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK