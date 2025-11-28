GALERIA – Cantata do Colégio São Luiz na escadaria da igreja matriz emociona famílias

A noite desta quinta-feira, 27, foi marcada por música, emoção e espírito natalino na tradicional Cantata de Natal do Colégio São Luiz.

A escadaria da Igreja Matriz São Luís Gonzaga recebeu cerca de 400 crianças do Ensino Fundamental I, além do grupo vocal do colégio, para uma apresentação que encantou as famílias e celebrou o verdadeiro sentido do Natal.

As crianças interpretaram oito canções, em português e também em inglês, que deram ainda mais beleza à programação.

Intercaladas com as músicas, narrações recontaram a trajetória bíblica desde o anúncio do anjo Gabriel a Maria até o nascimento de Jesus.

A pastoral escolar também ganhou destaque, com alunos e colaboradores encenando os personagens da história: Maria, José, os Três Reis Magos e os pastores, dando vida ao presépio que se formou no alto da escadaria, com a estrela sempre brilhando.

A Cantata contou ainda com uma participação especial: o vice-diretor do colégio, padre Josimar Baggio, que também cantou com os alunos.

União

A professora de música, Jenifer Prette Jorge, destacou o envolvimento intenso das equipes e das crianças ao longo das últimas semanas.

“Passamos mais de um mês trabalhando os arranjos e, nas últimas semanas, toda a equipe se uniu numa verdadeira força-tarefa para os ensaios. Foi muito emocionante ver tudo acontecer. A arte nos toca, nos conecta às nossas tradições e nos lembra de valores essenciais. Falar sobre o nascimento de Jesus por meio das canções remete à família e às histórias de cada aluno. É um resgate bonito, que expressa os valores que vivenciamos todos os dias no colégio”, afirmou.

Para a coordenadora do Ensino Fundamental I, Katia Fantini Coelho, o momento reforça o espírito comunitário do Colégio São Luiz.

“Fico muito feliz ao ver o comprometimento de toda a equipe para a realização desse espetáculo. A cantata é um momento de família, de memória afetiva e de reencontro com o verdadeiro sentido do Natal. Quando a família está unida, tudo ganha mais graça. Hoje iniciamos as celebrações dessa data tão especial com chave de ouro e muita emoção”, destacou.

O coordenador da Pastoral Escolar, frater Cristiano Schneider, explicou a proposta das encenações que enriqueceram a apresentação deste ano.

“A Cantata de Natal é sempre muito esperada, e este ano quisemos dar um brilho a mais com as encenações. Alunos e colaboradores participaram com alegria, mostrando a união da nossa comunidade escolar. Entre uma música e outra, as narrações iam contando a história do nascimento de Jesus, até culminar no presépio vivo no alto da escadaria. É uma forma linda de ensinar e viver o verdadeiro valor do Natal”, afirmou.

O ponto final da noite foi marcado pela bênção especial do diretor do colégio, padre Silvano João da Costa, que apareceu no alto da escadaria com o Menino Jesus nos braços. Em sua fala, destacou a gratidão e o significado da celebração.

“A grande palavra de hoje é gratidão. Gratidão a Deus pelo Natal, aos professores pelo esforço e dedicação, aos alunos que cantaram com o coração e às famílias que confiam no projeto educativo do Colégio São Luiz. Celebrar o nascimento de Jesus renova nossa esperança e toca profundamente nosso coração. Participar desta cantata é como um respiro para a alma”, afirmou.

Padre Silvano lembrou ainda que a Cantata é realizada desde 2019 e tem se tornado, ano após ano, um momento muito aguardado pela comunidade escolar.

