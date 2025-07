Cantor catarinense é morto em duplo homicídio em Balneário Piçarras: “perda irreparável”

Um duplo homicídio foi registrado na tarde desta terça-feira, 1º, em Balneário Piçarras, no Litoral Norte catarinense. O caso ocorreu em uma imobiliária localizada na avenida Emanuel Pinto, no Centro da cidade. As vítimas foram identificadas como Deyvid Luiz Leite e Thiago Adolfo.

Segundo informações da Polícia Militar, eles foram alvejados por disparos de arma de fogo e morreram no local.

O autor do crime, um homem de 37 anos, natural de Santa Catarina e com diversas passagens policiais, se entregou à PM.

Segundo ele, a motivação estaria relacionada à cobrança de uma dívida dele com as vítimas.

Cantor de Garuva está entre as vítimas

As vítimas eram corretores de imóveis. Além disso, Deyvid, natural de Garuva, era cantor e tinha recentemente retomado a carreira artística. Ele também foi servidor público municipal na cidade, tendo exercido os cargos de diretor de Saneamento Ambiental e diretor de Desenvolvimento Econômico.

Deyvid também se destacou na música. Em 2022, gravou um DVD na cidade, com o lançamento de diversas canções, contando com a participação especial de Léo Nascimento e Luiza Martins. Já em 2023, lançou a música “Amor com Adrenalina”, com a participação da renomada dupla sertaneja João Neto & Frederico.

“Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, desejando que encontrem força, fé e conforto para superar essa perda irreparável. Em nome de todos os servidores municipais, expressamos nossas mais sinceras condolências”, lamentou a Prefeitura de Garuva.

Informações sobre os velórios e sepultamentos não foram repassadas.

