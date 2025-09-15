Cantora de Brusque se apresenta durante sessão no Senado Federal

A cantora de Brusque, Bia Barros, interpretou o Hino Nacional e a canção “Linda Terra, Santa Catarina” durante a sessão especial do Senado Federal nesta segunda-feira, 15, que celebrou os 50 anos da Secretaria de Articulação Nacional do Estado de Santa Catarina (SAN-SC). A apresentação contou com o acompanhamento da Camerata de Florianópolis.

A sessão foi transmitida ao vivo pelo YouTube e pode ser assistida a qualquer momento. A canção “Linda Terra, Santa Catarina”, interpretada originalmente por Elton Saldanha, descreve as paisagens e características do estado, mencionando elementos como campos, matas, planalto, serra e mar.

Versos como “canto estes versos pro meu estado abençoado” e “esta é a terra, linda e Santa Catarina” compõem esse retrato regional.

A sessão

A homenagem foi solicitada pelo senador Esperidião Amin (PP-SC) e contou com a participação do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, e da vice-governadora, Marilisa Boehm.

Também estiveram presentes a secretária de Articulação Nacional, Vânia Franco; o procurador-geral do Estado, Marcelo Mendes; a procuradora-geral adjunta para Assuntos Administrativos, Ligia Janke; o corregedor-geral da PGE-SC, Luiz Dagoberto Brião; e o procurador-chefe da Procuradoria Especial em Brasília, Fernando Filgueiras.

A cerimônia teve ainda a presença da senadora brusquense Ivete da Silveira (MDB) e do senador Jorge Seif (PL), além de procuradores do Estado e servidores públicos da PGE-SC e da SAN.

Confira o vídeo:

*O Hino Nacional pode ser ouvido no minuto 9:33. Já Linda Terra, Santa Catarina em 1h58.

