Cão atravessa rua e causa acidente de trânsito em Guabiruba

Um motociclista de 20 anos ficou ferido na tarde desta segunda-feira, 22, após cair depois de perder o controle da moto que conduzia. De acordo com socorristas do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por conta de um cão que cruzava a pista. O fato ocorreu no bairro dos Imigrantes, em Guabiruba.

A vítima conduzia uma Honda CG 160, de cor vermelha. Ele foi encontrado sentado ao lado da estrada, apresentando suspeita de fratura na fíbula do membro inferior esquerdo, além de escoriações no quadril e na mão, ambos do lado esquerdo.

No local, os socorristas realizaram a imobilização da perna com tala de papelão e o motociclista foi colocado em uma maca rígida longa para o transporte seguro. Em seguida, foi encaminhado ao Hospital Azambuja.

