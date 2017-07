Capacitação marca ação contra hepatites virais, em Brusque

Uma capacitação sobre hepatite virais realizada com profissionais da rede de saúde de Brusque e região marcou a primeira ação alusiva ao dia mundial de luta contra as hepatites virais, celebrado no dia 28 de julho. O evento ocorreu na tarde desta quarta-feira, 19, no auditório do Seminário de Azambuja.

O treinamento foi realizado pelo patologista Leonardo Wagner Grillo e teve como objetivo educar e ampliar o conhecimento do corpo médico e de profissionais da saúde quanto à Hepatite C. O evento tratou de questões como a epidemiologia, comportamento da população e diagnóstico. Um dos pontos importantes abordados pelo palestrante foi o incentivo ao diagnóstico por meio do teste rápido, sendo esse um fator importante a ser repassado para a população.

Esse incentivo para a realização de testes rápidos é reafirmado pela enfermeira do Serviço de Assistência Especializada (SAE), Gisele Pruner Koguchi. “Pensando na decentralização do diagnóstico, na assistência dos testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite B e C, que já estão disponíveis em todas as unidades de saúde”, disse.

Sendo um vírus que atinge um amplo grupo de pessoas deve-se manter sempre o alerta. “Todo indivíduo com mais de 40 anos deve fazer o teste, uma vez por ano pelo menos”, frisa Grillo .

Quem tiver interesse em fazer o teste rápido pode procurar a unidade de saúde do bairro. “Procure um enfermeiro para fazer o agendamento da testagem rápida. Ele é feito a partir do sangue capilar e o resultado sai dentro de 20 a 30 minutos”, explicou Koguchi.

A capacitação contou ainda com a Gastroenterologista do Programa Municipal de Hepatites Virais, Josiane Fischer, que apresentou casos clínicos e outras práticas. E foi finalizada com o infectologista do SAE, Ricardo Alexandre Freitas.

A Secretaria de Saúde terá ainda diversas ações no período de 24 a 28 de julho, em virtude do dia mundial de luta contra hepatites virais.