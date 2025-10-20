Capivara tecnológica vira atração em shopping de Brusque; conheça a CapiGracher

Uma capivara tem chamado a atenção no Shopping Gracher, de Brusque mas não é uma capivara qualquer. Trata-se de uma mascote totalmente tecnológica, a CapiGracher.

Em entrevista ao jornal O Município, a empresária Gisela Gracher Stieven contou que a ideia era criar uma fantasia inovadora que representasse a identidade do shopping e, ao mesmo tempo, fosse um presente para a cidade.

A mascote vem sendo muito bem recebida pelo público, encantando adultos e crianças.

“Queríamos um mascote do shopping. Quando o Gracher completou 25 anos, no ano passado, pensamos em algo que tivesse a ver com a cidade e com a moda, que é a essência do shopping. A proposta era interagir com o público, mas também transmitir feminilidade e sensibilidade”, explica Gisela.

A criação foi feita em parceria com uma agência, buscando um olhar feminino. Segundo Gisela, o pedido era que a personagem tivesse um corpo mais acinturado e traços humanos, indo além de uma simples fantasia do animal.

Montagem complexa

São três camadas de roupa. Primeiro, um macacão de malha; depois, uma estrutura inflável com um pequeno motor; e, por fim, a camada externa da fantasia. O material foi desenvolvido de forma específica, com pelo de aparência natural, cintura marcada e detalhes femininos, como leve volume no busto e cílios destacados.

Na cabeça, há uma câmera embutida que permite à pessoa dentro da fantasia enxergar o público através do focinho, captando a imagem externa. As baterias alimentam tanto o sistema de inflagem quanto a câmera, e todos os equipamentos são guardados em uma maleta especial. “Não é uma fantasia simples”, ressalta a empresária.

A CapiGracher também conta com um guarda-roupa próprio, com trajes temáticos para cada evento. Entre eles, figurinos de Natal, Fenarreco e outras ocasiões especiais.

Produzida fora da cidade devido à tecnologia envolvida, a fantasia passa por manutenções periódicas. “Recentemente, ela foi para a fábrica para reparos no pelo e na roupa. O processo de vestir leva de 30 a 40 minutos, e a pessoa não pode permanecer dentro por mais de uma hora”, explica Gisela.

Ela destaca ainda que o uso é bastante cansativo por conta das várias camadas. “Agora, com o clima mais ameno, é possível suportar melhor, mas no verão, mesmo com ar-condicionado, o calor é intenso e pode causar desidratação.” Por isso, a mascote precisa de um espaço climatizado e amplo para ser vestida, já que ultrapassa dois metros de altura.

A equipe também criou uma história oficial para a mascote, explicando sua origem. Segundo a narrativa, uma capivara nascida às margens do rio Itajaí-Mirim se encantou pelo mundo humano após uma enchente e, em uma noite de superlua, passou por uma transformação mágica que lhe permitiu andar como as pessoas. Desde então, adotou o Shopping Gracher como lar, tornando-se sua mascote.

A personagem costuma aparecer nos eventos do shopping, especialmente durante o Sábado Fácil, às 11h até 11h30, além de participar de ações sociais e comemorativas. Já esteve em eventos da Rede Feminina de Combate ao Câncer, com um vestido rosa e laço na cabeça, e também participou da Corrida da Apae, vestindo a camiseta do evento e até dando uma “corridinha”.

Leia também:

1. Carro que caiu no rio em Brusque ficou trancado em monte de areia e não afundou

2. Brusque chega a marca de 100 dias sem homicídios

3. Secretário de Agricultura de Botuverá vai à Câmara, fala sobre abatedouro e nega responder parte das perguntas

4. “Causos do Galo”: peça com audiodescrição acontece em Brusque; saiba quando

5. VÍDEO – Jovem é flagrado realizando manobra “superman” em scooter elétrica na avenida Beira Rio, em Brusque



Assista agora mesmo!

Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história:

