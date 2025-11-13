À medida que a noite avança sobre Brusque, o movimento de pedestres nas calçadas da avenida Beira Rio — especialmente nos trechos da área central da cidade — se intensifica, acompanhando o ritmo de quem utiliza o espaço para atividades físicas e momentos de lazer.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

As luzes do cenário noturno refletem-se nas águas do Itajaí-Mirim, enquanto o fluxo contínuo de pessoas que caminham, pedalam ou apenas observam o entorno compartilha o ambiente com as capivaras que habitam as margens do rio.

Os animais, pois, já acostumados à presença humana, permanecem tranquilos mesmo com o movimento constante.

Brusque entre natureza e cidade

Crianças costumam se aproximar com curiosidade, e a interação então ocorre de forma espontânea, sem provocar reações de fuga.

Segundo relatos, a presença das capivaras se tornou cada vez mais frequente nos últimos anos, acompanhando a ampliação do movimento noturno.

Enquanto pedestres e ciclistas utilizam o espaço para diferentes atividades, os grupos de capivaras mantêm-se próximos às margens, descansando ou deslocando-se lentamente.

Nesse contexto, as cenas evidenciam a adaptação desses animais ao ambiente urbano, atualmente incorporado à paisagem cotidiana de Brusque.

Brusque e suas capivaras

Hoje, a presença delas faz parte da rotina local e desperta a atenção de quem circula pelos diversos trechos da avenida Beira Rio.

São comuns os registros fotográficos e vídeos compartilhados nas redes sociais, o que demonstra o interesse da comunidade por essa convivência pacífica entre fauna e cidade.

As belas fotografias

Ao final desta edição, após os anúncios, está disponível uma galeria de imagens.

Nesse contexto, o material fotográfico apresenta de forma objetiva o convívio entre a população e as capivaras na área central de Brusque.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Leia também:

1. Dois anos do El Niño: lembranças de um novembro então marcado por cheias em Brusque

2. Brusque às vésperas do verão: Cascata da Santa então exibe paisagem vibrante

Brusque e a vida noturna

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK