À medida que a noite avança sobre Brusque, o movimento de pedestres nas calçadas da avenida Beira Rio — especialmente nos trechos da área central da cidade — se intensifica, acompanhando o ritmo de quem utiliza o espaço para atividades físicas e momentos de lazer.
As luzes do cenário noturno refletem-se nas águas do Itajaí-Mirim, enquanto o fluxo contínuo de pessoas que caminham, pedalam ou apenas observam o entorno compartilha o ambiente com as capivaras que habitam as margens do rio.
Os animais, pois, já acostumados à presença humana, permanecem tranquilos mesmo com o movimento constante.
Brusque entre natureza e cidade
Crianças costumam se aproximar com curiosidade, e a interação então ocorre de forma espontânea, sem provocar reações de fuga.
Segundo relatos, a presença das capivaras se tornou cada vez mais frequente nos últimos anos, acompanhando a ampliação do movimento noturno.
Enquanto pedestres e ciclistas utilizam o espaço para diferentes atividades, os grupos de capivaras mantêm-se próximos às margens, descansando ou deslocando-se lentamente.
Nesse contexto, as cenas evidenciam a adaptação desses animais ao ambiente urbano, atualmente incorporado à paisagem cotidiana de Brusque.
Brusque e suas capivaras
Hoje, a presença delas faz parte da rotina local e desperta a atenção de quem circula pelos diversos trechos da avenida Beira Rio.
São comuns os registros fotográficos e vídeos compartilhados nas redes sociais, o que demonstra o interesse da comunidade por essa convivência pacífica entre fauna e cidade.
As belas fotografias
Ao final desta edição, após os anúncios, está disponível uma galeria de imagens.
Nesse contexto, o material fotográfico apresenta de forma objetiva o convívio entre a população e as capivaras na área central de Brusque.
Galeria após o apoio comercial
Brusque e a vida noturna
*Créditos: Ciro Groh/O Município >>
