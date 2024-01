Capotamento deixa três jovens e bebê de 5 meses feridos no Oeste catarinense

Um capotamento deixou três jovens e um bebê de 5 meses feridos em Pinhalzinho, no Oeste catarinense, no domingo, 14. O acidente aconteceu por volta das 17h50.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro era um GM Celta, com placas do município. Quando a equipe chegou ao local prestou atendimento às vítimas, todas mulheres, com idades de 19, 15 e 10 anos. Além de um bebê de 5 meses.

Todas estavam conscientes e orientadas, apresentando apenas lesões leves. O condutor do veículo não sofreu ferimentos e recusou atendimento médico.

As vítimas foram levadas ao hospital para atendimento médico. Não foram divulgadas mais informações.

