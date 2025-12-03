Caras novas: Carlos Renaux confirma mais dois reforços para 2026

O Carlos Renaux anunciou mais duas contratações para a temporada de 2026 nesta terça-feira, 2. O primeiro foi o meio-campista Vitor Carré, de 30 anos.

“Vim motivado, pronto para ajudar e honrar essa camisa tradicional. Queremos fazer uma grande temporada”, disse o jogador. Carré jogou a Série A3 do Paulistão pelo XV de Jaú e a segunda divisão do Campeonato Mineiro pelo Mamoré em 2025.

A outra contratação anunciada foi do lateral-esquerdo Pedro Emídio, contratado por empréstimo junto ao São Carlos (SP). Ele tem 20 anos. O último clube em que ele atuou foi o Bataguassu, time campeão da segunda divisão do Mato Grosso do Sul.

