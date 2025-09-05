O Caravaggio volta a campo mais de seis meses após o rebaixamento no Campeonato Catarinense. Em jogos-treinos, venceu o Guarani de Palhoça e o Imbituba, que vão disputar a Série C estadual em setembro.
O clube vai anunciando o elenco ao longo dos primeiros dias do mês. Caras conhecidas do torcedor vão jogar a Copa SC, como o lateral esquerdo Arthur Querobino, o zagueiros Jessé Costa, Pavani e Tiago Coelho, o goleiro Arthur Vellasque e os atacantes Elyson e Juninho. O volante Henik, que disputou a Série B estadual pelo Carlos Renaux, retorna para ser o líder dentro de campo.
Entre as novidades, chegam os zagueiros Victtor Chaves (ex-Colorado Caieiras-SP) e Bruno Loch (ex-Juventus-SC). No comando técnico do Caravaggio, está Valmir Israel, que, durante o primeiro semestre, trabalhou no Penapolense e no Rio Preto nas divisões inferiores do Campeonato Paulista.
Caravaggio Futebol Clube
Nova Veneza
Fundação: 10 de maio de 1970
Estádio: Estádio da Montanha (próprio)
Presidente: Victor Milanez Spilere
Técnico: Valmir Israel
Títulos: 1 Catarinense Série B (2024)
Material esportivo: marca própria
Catarinense 2025: 11º
Campeonato Brasileiro 2025: não disputou
Copa SC 2024: não disputou
Foto: Henik está de volta ao Carava | Caravaggio FC/Divulgação
