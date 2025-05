Cardeal nascido em Gaspar fala sobre o perfil de Robert Prevost, o papa Leão XIV, após conclave

Após o conclave que definiu Robert Prevost como novo papa, o cardeal brasileiro Dom Jaime Spengler, nascido em Gaspar, comentou a escolha de Leão XIV diretamente do Vaticano e destacou a importância da oração neste momento da Igreja. As informações foram divulgadas pela Arquidiocese de Porto Alegre.



O anúncio do novo pontífice foi recebido com entusiasmo por fiéis em todo o mundo. Ainda na manhã de sexta-feira, 9, Dom Jaime, que acompanhou de perto a celebração na praça São Pedro, compartilhou suas impressões sobre o momento histórico.

“Foi muito bonito ver ontem à tarde a praça de São Pedro tomada, a Avenida da Conciliação tomada de gente, para ouvir as primeiras palavras dele”, relatou. Para o cardeal gasparense, a presença massiva de pessoas reflete a esperança que Leão XIV já inspira nos católicos.

Perfil de Robert Prevost, o novo papa Leão XIV

Dom Jaime destacou o perfil do novo papa como alguém próximo do povo. “Um homem realmente muito simples”, disse. Segundo ele, a escolha do nome Leão carrega referências significativas à tradição da Igreja, remetendo aos papas Leão I, de papel decisivo na Cristologia, e Leão XIII, conhecido por sua atuação na doutrina social.

“Essa relação entre os dois nomes pode oferecer para nós um perfil do Papa eleito: um homem firme na doutrina e muito atento às questões sociais, especialmente a questão do desemprego, das migrações”, avaliou.

Outro ponto ressaltado por Dom Jaime foi o apelo à paz presente na primeira mensagem de Leão XIV. “Os conflitos que estamos acompanhando mundo afora, como o recente entre Paquistão e Índia, preocupam toda pessoa de bom senso. E certamente essa questão da paz não passa despercebida pela mente do Santo Padre”, afirmou.

Pedido de oração

Ao final de sua declaração, o cardeal convocou os católicos brasileiros à oração. “Convido nossas comunidades, nosso clero, a vida consagrada, os seminaristas, enfim, todos a rezarmos para que o novo Papa possa ser realmente um homem a promover o Evangelho entre nós, testemunha da fé e homem de reconciliação.”

Natural de Gaspar e atualmente presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Jaime também pediu bênçãos para o novo pontificado. “Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja a todos”, concluiu.