Carlos Bolsonaro como candidato ao Senado tem quase 35% de rejeição dos eleitores de SC, mostra pesquisa

Candidatos rejeitados

Na última pesquisa Neokemp, da semana passada, sobre intenções de voto para o Senado em SC nas eleições deste ano, deu Caroline de Toni (PL, por enquanto), com 28,6% em primeiro e rejeição de apenas 3,1%. Em segundo, Carlos Bolsonaro (PL) com 25%; em terceiro Esperidião Amin (PP), com 16,3% e em quarto Décio Lima (PT), com 16,2%. O que mais chama a atenção é a rejeição do filho “02” do ex-presidente: 34,1%. Mas já bateu nos 37,5% em outubro. Nesse quesito a liderança é de Décio Lima: 48%.

Outros tempos

Aconteceu a virada do ano e nada se soube de extravagâncias maiores nas casas noturnas mais concorridas da Ilha de SC. Os tempos mudaram, realmente. Há uns 10 anos, uma das notícias que mais chamaram a atenção foi de um novo rico deslumbrado paulista que pagou R$ 30 mi por um champanhe não para brindar o novo ano, e sim para que um garçom “lava-se” seus pés, literalmente, com direito a aplausos da plateia.

Etarismo

O empresário Luciano Hang dá hoje um nocaute no etarismo – a odiosa prática discriminatória contra uma pessoa com base em sua idade – quando, na loja Havan Castelo, em Blumenau, vai assinar um contrato de trabalho no qual a nova colaboradora da empresa tem 91 anos. Parabéns.

Liderança

A oposição ao prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, com popularidade nas alturas, tem uma bandeira forte de enfrentamento: a tarifa de ônibus no serviço de transporte coletivo, que entrou neste 2026 como a mais cara entre as capitais brasileiras, R$ 7,70, seguida pela de Belo Horizonte, R$ 6,25. Como tem sido nos últimos anos, a tarifa alta não tem necessariamente correspondido à qualidade dos serviços.

Gol

O canal SportyNet, antigo Nosso Futebol, comprou os direitos de transmissão do Campeonato Catarinense deste ano. Conforme o acordo, será de 24 jogos da competição, que começa amanhã com o confronto entre Chapecoense e Brusque. Será a primeira vez que o canal terá jogos de um time que está na Série A do Campeonato Brasileiro, caso da Chapecoense.

Livro recorde

Pelo segundo ano consecutivo, “Café com Deus Pai”, do itajaiense Junior Rostirola, figura entre os livros mais vendidos do Brasil em 2025, conforme o Painel do Varejo de Livros, feito pela Publish News. Alcançou a impressionante marca de 10 milhões de exemplares vendidos, consolidando-se como o devocional mais lido do Brasil e um dos maiores sucessos editoriais da língua portuguesa. Tem versões traduzidas para sete idiomas, entre eles inglês, espanhol, francês, italiano e alemão.

Berro da CNBB

O gasparense Jaime Spengler, cardeal que é presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, encabeçou as assinaturas do alto clero católico brasileiro em mensagem de ano novo em que questiona a atuação do Congresso Nacional em 2025. Dentre as situações que “entristecem e preocupam”, destaca o “aumento da corrupção na vida pública, a perda de decoro de parlamentares e a flexibilização de marcos legais essenciais, como a Lei da Ficha Limpa”.

Dinheiro

Em Jaraguá do Sul, que tem 29 bilionários, conforme a última lista da revista Forbes, nas rodas se conversa o assunto dos últimos dias é o salário que passou a ganhar um dos mais famosos cidadãos locais do país no momento, o técnico do Flamengo, Filipe Luiz. Renovou seu contrato até 2027, com salário de R$ 2,1 milhões mensais. Até então recebia R$ 300 mil. Seus investimentos na cidade estão concentrados na construção civil de alto padrão.

Turnê coreana

O k-pop, gênero musical coreano que conquistou o mundo recentemente, faz tanto sucesso no Brasil que um grupo de artistas se uniu para fazer uma turnê por 13 cidades entre março e abril deste ano, dentre elas Florianópolis.

Facções criminosas

Saldo do segundo semestre de 2025, de atividades da 39ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital, após ter sido remodelada pelo Ministério Público de SC para atuação estadualizada perante a Vara Estadual de Organizações Criminosas: 630 integrantes de facções criminosas foram denunciados à Justiça por meio de 85 ações penais e aditamentos ajuizados desde 1º de julho.

Arrendamento

Para alegria dos exportadores catarinenses, o Ministério dos Transportes aprovou a versão final dos estudos de viabilidade técnica para o arrendamento definitivo do Porto de Itajaí. A previsão é que o leilão seja feito até a metade deste ano.