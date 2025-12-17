Carlos Bolsonaro diz que vem a SC cumprir chamado, mas quem o chamou?

Chamado?

No discurso em que anunciou sua renúncia ao cargo de vereador na Câmara da cidade do Rio de Janeiro, Calos Bolsonaro afirmou que vem para “SC para cumprir um chamado que eu não poderia realizar aqui”. Quem o chamou?

Sob liminar

Atualmente no Brasil cerca de 25 mil mercados (viagens entre duas cidades em Estados diferentes) de transporte interestadual de passageiros operam protegidos por decisões judiciais. Numa das decisões de maior impacto recente, a Justiça ordenou que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizasse a empresa Catarinense Turismo a operar 2.689 mercados ao longo da linha entre Criciúma e Belém. Hum….

Cotas raciais

Os leitores dos grandes jornais brasileiros se dividem quanto a projeto aprovado na Assembleia Legislativa de SC que veda as cotas raciais nas universidades públicas do Estado ou que recebem recursos públicos, como as vinculadas ao sistema Acafe. Percebe-se que enquanto alguns aprovam a medida por dar oportunidade a quem estudou em escolas públicas, e atender alunos de baixa renda, no que é uma forma de inclusão justa, outros sustentem que a cor da pele não influencia na capacidade do aluno.

Ponte aérea

Com a aprovação, pela Alesc, do Programa Estadual de Incentivo ao Transporte Aéreo Regional de Pessoas e Cargas, SC se tornará o primeiro do país a conceder subvenções econômicas para custeio de viagens e aquisição de aeronaves de pequeno porte e de incentivos fiscais, e assim estimular a implantação de voos dentro do Estado. Para quem tem pesadelos quando tem que enfrentar a BR 101, está aí mais uma alternativa a considerar.

Banheiro único

A polêmica criada pelo projeto que veda cotas raciais nas universidades públicas de SC que recebem recursos do Estado, relegou para um segundo plano outro projeto polêmico aprovado na mesma sessão da semana passada: veda a instalação, a adequação e o uso comum de banheiros por pessoas de sexos diferentes, em locais administrados direta ou indiretamente pelo poder público estadual ou municipal. A exceção é para o caso de haver um banheiro único.

Desigualdades

As desigualdades neste país – algumas revoltantes – se espraiam por tudo, especialmente na administração pública. A “Folha de S. Paulo” divulgou ontem que prefeitos de oito capitais recebem salários maiores do que os dos governadores de seus respectivos Estados, com diferenças de até R$ 20,5 mil. Há salários que chegam a R$ 52 mil por mês, cifra que fura o teto constitucional (de R$ 46.366,19). Em SC o prefeito melhor remunerado é Topázio Neto, de Florianópolis, com R$ 38.948, contra R$ 25.322 do governador Jorginho Mello.

Tragédia

Realmente de assustar a última estatística da Polícia Rodoviária Federal sobre as s mortes de motociclistas em SC, nas estradas federais, de janeiro a novembro deste ano: 120, 22,4% a mais no comparativo com o mesmo período do ano passado, quando foram registradas 98.

Videomonitoramento

A Procuradoria Geral do Estado será chamada a se manifestar sobre projeto de lei da deputada Ana Campagnolo (PL) aprovado pela Alesc semana passada, que prevê a instalação de câmeras de videomonitoramento nas salas de aula de ensino médio das redes pública e privada estadual de ensino.

Destino social

Imensas instalações do INSS, em ruínas, mas em área que vale algumas dezenas de milhões, na Avenida Mauro Ramos, no Centro de Florianópolis, poderão ter uma utilidade, finalmente. Projeto de lei aprovado no Senado prevê que imóveis públicos hoje sem função poderão ganhar destino social em áreas urbanas de todo o país. Seriam destinados a serviços de saúde, educação, cultura, assistência social, moradia e ações de preservação ambiental e combate às mudanças climáticas.

Diagnóstico

O Ministério Público (MP-SC), Tribunal de Contas do Estado, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde e BRDE firmaram um acordo de cooperação técnica para unir esforços e promover a troca de informações estratégicas voltadas à elaboração de um diagnóstico do saneamento básico em SC. Parece mais um desperdício de recursos públicos. Sabe-se de cor e salteado que a posição de SC nesta área é vergonhosa. Um dos dados oficiais mais recentes diz que apenas 34% da população é atendida com coleta de esgoto, percentual bem inferior à média nacional, de 59%.