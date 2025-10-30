Carlos Bolsonaro garante que fará dobradinha com Carol de Toni para o Senado em SC

Caso resolvido?

O vereador carioca Carlos Bolsonaro garante que as candidaturas do PL para o Senado por SC já estão definidas. Ele mesmo que confirmou, anteontem, afirmando que a dobradinha será composta com a deputada federal Caroline de Toni. O que consta é que ela não tem as garantias que gostaria de ter. Como isso virou novela, aguardam-se os próximos capítulos, já que o Novo está fazendo acenos a ela. Mas o que falta mesmo aferir é como o eleitor catarinense encara a candidatura do “02” como seu possível representante no Congresso e como fica o senador Esperidião Amin (PP, o mais recente amiguinho do PL), que quer a reeleição. Quem viver, verá.

Montanha russa

Acabou de sair um levantamento dos parques temáticos que mais atraíram multidões no planeta. Em primeiro está o Magic Kingdom Park, no Walt Disney World Resort, em Orlando (Flórida), com impressionantes 17,83 milhões de visitantes em 2024. Considerando apenas a América Latina e o Caribe, está lá, orgulhosamente, na liderança, o catarinense Beto Carrero World, com 2,5 milhões.

Na elite

A propósito de Caroline de Toni (PL-SC), talvez a personalidade política mais comentada em SC no momento: um levantamento da consultoria Arko Advice a relacionou entre os 120 nomes da Câmara dos Deputados e do Senado que hoje têm “grande poder de influenciar decisões”. É o único nome de SC.

Jorginho e Trump

Depois de criticaram o governo em relação ao tarifaço de Trump, os governadores de direita silenciaram quanto ao encontro de Lula com o presidente americano, domingo. Entre eles Jorginho Mello, que só se manifestou quando o tarifaço foi imposto, amenizando seus efeitos, dizendo que a efetivação da taxação ainda dependia (à época) de desdobramentos. Que ainda seguem.

Para o mundo

Em Concórdia, onde nasceu em 1944, a Sadia é uma multinacional em expansão contínua. A MBRF, resultante da recente união dos frigoríficos Marfrig e BRF — anunciou esta semana a criação da Sadia Halal, negócio que envolve as operações, como centros de distribuição e unidades de abate, na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait e Omã. Estão incluídas também as exportações diretas para os clientes do norte da África. O negócio envolve US$ 2,07 bilhões.

Gênero 1

Na série de novos projetos protocolados na Assembleia Legislativa nos últimos dias está o 771/2025, do deputado Alex Brasil (PL). Dispõe sobre a utilização de banheiros, vestiários e demais espaços de uso íntimo em instituições de ensino da rede pública estadual. Diz que seu objetivo “é estabelecer o sexo biológico como critério para a utilização do banheiro proibindo, por exemplo, o uso de banheiros, vestiários e demais espaços de uso íntimo por pessoas do sexo oposto ao sexo biológico”. E que não se enquadra nisso?

Gênero 1

Na mesma área está o projeto 736/2025, da deputada Luciane Carminatti (PT), que cria Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Queers, Intersexos, Assexuais e Outras (LGBTQIA+) de SC.

Estranho no ninho

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realizou ontem uma audiência pública sobre a situação do tráfego de veículos entre os municípios de Itajaí e Navegantes, em SC. O curioso é que o debate atendeu pedido do deputado Marangoni (União-SP).

Educação especial 1

Defensor ardoroso da educação inclusiva propiciada pela Apae (são 200 em SC) o deputado estadual Vicente Caropreso, que é médico neurologista e voluntário da entidade há décadas, está batendo no decreto federal 12.686, anunciado semana passada, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. Prevê que todas as matrículas sejam direcionadas para escolas regulares, o que pode esvaziar e até fechar as escolas especializadas, representadas em todo o país pelas Apaes.

Educação especial 2

Na prática, a nova norma retira das famílias o direito de escolher o ambiente escolar que melhor atenda às necessidades dos filhos, impondo um modelo único que não contempla aqueles que dependem de uma estrutura pedagógica e terapêutica intensiva para aprender e socializar. Prevê também que o atendimento educacional especializado ocorra exclusivamente no contraturno, desconsiderando o formato das instituições dedicadas integralmente a esse público. Brincadeira.

Navegação

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), divulgou ontem um ranking dos maiores terminais portuários do Brasil e o de Itapoá, no norte de SC, manteve o primeiro lugar na região sul e o terceiro nacional em movimentação de contêineres entre janeiro e agosto deste ano. Detalhe: o porto está em atividades há apenas 14 anos.