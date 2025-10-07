Carlos Bolsonaro se prepara para renunciar ao mandato e morar em Santa Catarina; saiba qual cidade

A caminho

O colunista Lauro Jardim, de “O Globo”, conta que Carlos Bolsonaro está se preparando para renunciar ao mandato de vereador pela cidade do Rio de Janeiro e logo em seguida se mudar para São José, cidade vizinha a Florianópolis, onde até já escolheu um apartamento para morar. Feito isso, o desafio é se dedicar à campanha ao Senado por SC. A opção pelo paradeiro josefense seria a forte presença de clubes de tiro, dos quais é frequentador assíduo há anos.

SC na cabeça

Levantamento nacional feito pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) aponta SC como Estado em que menos municípios (apenas um dos 295, Pescaria Brava, de 10.190 habitantes, que fica no entorno de Tubarão) não tem receita própria suficiente para custear suas despesas administrativas. Na outra ponta está o Piauí, que tem 224 municípios, dos quais 185 (83%) não conseguem se manter com suas receitas.

Sem licitação

O Tribunal de Contas de SC diz que consolidou o entendimento de que é possível uma empresa estatal formalizar parceria sem a necessidade de licitação, “desde que a ação seja devidamente justificada e documentada”. Essa posição foi dada em consulta feita pela Itajaí Participações S/A, unidade de parcerias público-privadas (PPPs) e concessões do município de Itajaí. Que maravilha que seria, não? Se mesmo com licitação tivemos, em tempos recentes, mais de 30 prefeitos presos…. Talvez, quem sabe, um dia…

Tarifa negada

A Câmara de Vereadores de Belo Horizonte não permitiu, sexta-feira, derrotando a proposta por 30 a 10, que a cidade fosse a primeira capital brasileira a adotar a tarifa zero nos ônibus. Atualmente 127 cidades adotam a tarifa zero universal, sendo 12 com população acima de 100 mil habitantes. A lista é suprapartidária, indo da petista Maricá, Rio de Janeiro, à nossa bolsonarista Balneário Camboriú.

Praia engordada

Mais um capítulo na história do cada vez mais interessante município de Itapoá (30.750 habitantes), no norte de SC, ao lado de Joinville. Foi notícia nacional, recentemente, por ter sido a cidade brasileira que, proporcionalmente, mais ganhou migrantes entre 2010 e 2022: 7.461. Hoje, a draga Galileo Galilei dá início às obras de dragagem e alargamento da orla da cidade, onde, por conta disso, a especulação imobiliária (e seus abusos) começa a explodir.

Homofobia

O TJ-SC confirmou, por 25 votos a favor e um contra, decisão liminar e suspendeu uma lei homofóbica de Chapecó que proíbe a presença de crianças na Parada LGBT+. O tema está em julgamento no STF, com lei amazonense idêntica que já tem cinco votos pela sua inconstitucionalidade. O processo em SC, que tem Rodrigo Sartoti como advogado responsável, em nome do Psol, fica sobrestado até a “suprema” decisão final.

Impunidade

Judicialmente proibido de continuar exibindo em rede social os chamados “amostradinhos”, vídeos com pessoas furtando nas lojas da rede Havan, seu dono, Luciano Hang, informa que os registros dispararam desde então. Só em setembro foram 64, quase 50% de todos os de 2025. No acumulado do ano, já são 131. Hang continua exibindo vídeos, mas agora borra o rosto dos criminosos.

Afronta

O visível afrouxamento da legislação para beneficiar criminosos dá nisso, a desmoralização do Judiciário. É o que se pode dizer do caso de um apenado à prisão domiciliar que violou as regras de uso da tornozeleira eletrônica mais de 150 vezes em 90 dias. Na última sexta-feira o TJ-SC determinou que o juízo da execução penal analise medidas, como a regressão do regime para fechado, a perda de um terço dos dias remidos e a alteração da data-base para concessão de futuros benefícios.

Alianças

Andam dizendo nos bastidores da política catarinense que o cacique-mor do PSD, Gilberto Kassab, está perto de dar sua benção numa aliança do seu partido com o Novo em SC. Teria o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, como candidato a governador e um namoro perto do noivado firme para apoiar uma eventual candidatura da deputada federal Caroline de Toni ao Senado, que deve deixar o PL e ingressar no Novo.

CNH flexível

Nessa o governo acerta. O projeto que elimina exigência de aulas em autoescolas pode ampliar o acesso da população de baixa renda. R$ 4 mil para obter habilitação, incluindo para moto, como ocorre em SC, é exploração, abuso. Obrigar o exame, e que seja bem feito, sim, sempre.