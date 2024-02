Carlos Humberto é o novo líder do governo na Alesc

O governador Jorginho Mello (PL) decidiu alterar o nome do líder do governo na Alesc e o escolhido foi Carlos Humberto (PL). A mudança é parte dos ajustes que o chefe do Executivo estadual fez na gestão para o segundo ano de seu mandato, o que inclui a troca do antigo líder, Edilson Massocco (PL).

A alteração faz com que o deputado Marcius Machado (PL) passe a responder pela liderança do partido no Legislativo. Carlos é cotado para ser candidato a prefeito de Balneário Camboriú em outubro.

“Vamos trabalhar pelos catarinenses e pelo governo do estado para aprovar as pautas importantes para Santa Catarina”, frisou o deputado.

