Carlos Melo palestrará no evento de 80 anos do Sifitec Brusque

Um dos analistas políticos mais conhecidos do país, com participações em programas da Globo News, especialmente no programa Painel, Carlos Melo estará em Brusque no dia 28 de setembro.

Ele participará de palestra alusiva aos 80 anos do Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem de Brusque, Botuverá e Guabiruba (Sifitec), uma das mais antigas de Santa Catarina.

O evento, que ocorrerá no auditório do Hotel Monthez, deve reunir 150 pessoas entre empresários e convidados. O credenciamento dos participantes inicia às 18h45 e a abertura às 19h, seguida da palestra.

“Escolhemos o Carlos Melo porque ele poderá nos dar uma ideia do que esperar nos próximos meses, e até no próximo ano com as eleições. O tema política é cada vez mais atual e ele é uma das pessoas mais qualificadas para trazer a sua visão e a sua perspectiva sobre isso”, afirma Marcus Schlösser, presidente do Sifitec.

Empresários de todos os setores serão convidados a participar do evento, que possui vagas limitadas. Maiores informações pelo telefone 47 3355-6582 ou pelo e-mail sifitecbq@gmail.com.

O palestrante

Filho de açorianos, nasceu em São Paulo, em 1965. Atualmente mantém o Blog do Carlos Melo, no UOL Notícias. Além disso, também assina uma coluna sobre política e economia no jornal O Estado de São Paulo e é presença constante da Globo News.

Carlos Melo é cientista político graduado, mestrado e doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). É professor de tempo integral do Insper desde 1999 e autor do livro “Collor, o Ator e Suas Consequências”.