Carlos Renaux acerta com lateral-direito com passagem pela base do Fluminense

O Carlos Renaux anunciou nesta sexta-feira, 19, a contratação do lateral-direito Guilherme Silva, de 25 anos.

Em 2025, ele atuou no Nova Iguaçu (RJ) e realizou 21 jogos entre Campeonato Carioca, Copa Rio, Copa do Brasil e Brasileirão Série D.

Formado nas categorias de base do Fluminense, Guilherme, natural do Rio de Janeiro, passou por Boavista (RJ), Académica OAF e Mafra, de Portugal, e Málaga City, da Espanha, antes de chegar ao Nova Iguaçu.

“O ano de 2025 foi de muitas realizações, onde joguei contra clubes do primeiro escalão do futebol brasileiro e jogadores renomados. No Carlos Renaux, pretendo dar meu máximo. Não vai faltar empenho e dedicação”, disse o jogador.

Em seu retorno à elite do Campeonato Catarinense, o Renaux estreia no dia 8 de janeiro diante do Concórdia, no Augusto Bauer, às 19h.

