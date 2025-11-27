Carlos Renaux acerta com meia e volante para temporada 2026

O Carlos Renaux anunciou nesta quarta-feira, 26, a contratação do meia Welves, de 26 anos. O jogador tem 24 anos, tem 1,69 m e é natural de Poções (BA). Seu último clube foi o Águia (PA), que jogou a Série D do Campeonato Brasileiro.

Em 2025, Welves fez 17 jogos pelo time paraense e anotou um gol. Ele tem experiência em equipes da Europa, como o Lomotiva Kosice, da Eslováquia, o FC Lviv, da Ucrânia, e o Trofense, de Portugal. Ele ainda atuou na Estônia e no Azerbaijão.

Além dele, o Renaux também já acertou com o volante Ruan de Nes, de 21 anos, por empréstimo do Tubarão. A transferência foi anuncia pelo clube do Sul do estado.

Em 2025, ele jogou o Campeonato Catarinense e a Copa Santa Catarina pelo Caravaggio, e o Catarinense sub-21 (conquistou o título) e a Série B estadual pelo Tubarão. Ruan é formado nas categorias de base do Criciúma.

O Renaux já havia anunciado as contratações do atacante Thiago Tinoco, também vindo do Tubarão, e do lateral-esquerdo Gerson Lima, contratado junto ao Marcílio Dias.

O Carlos Renaux se prepara para jogar a primeira divisão do Catarinense 2026. A estreia deve acontecer em 7 de janeiro.

