Carlos Renaux aguarda última vistoria no gramado do Augusto Bauer para confirmar estreia em casa

O gramado do estádio Augusto Bauer passará pela última vistoria nesta segunda-feira, 5, antes da estreia do Carlos Renaux no Campeonato Catarinense. A partida diante do Concórdia está marcada para quinta-feira, 8, às 19h.

Apesar de a vistoria ainda não ter sido realiza, o presidente do clube, Altair Heck, o Taico, demonstrou confiança que o clube vai poder jogar seu primeiro jogo como mandante em Brusque.

“Vai dar tudo certo, vamos jogar aqui sim. Quinta é a nossa estreia e no domingo teremos o clássico aqui também”, afirmou. Brusque e Renaux se enfrentam no domingo, 11, às 19h30.

Por enquanto, a Federação Catarinense de Futebol (FCF) marcou o jogo para o estádio Hercílio Luz, em Itajaí.

Novo gramado

Anteriormente, o estádio utilizava um gramado sintético, que precisou ser substituído para atender às exigências dos testes de certificação da FIFA. Essa certificação passou a ser obrigatória por determinação da CBF no fim de março de 2025.

A instalação do novo gramado teve início no dia 1º de dezembro de 2025. Já neste sábado, 3, os atletas do Carlos Renaux realizaram o primeiro treinamento no local.

