Carlos Renaux anuncia contratação de atacante e retorno de lateral-esquerdo

O Carlos Renaux anunciou a contratação do ponta Thiago Tinoco, de 21 anos, e o retorno do lateral-esquerdo Gerson Lima, também de 21, para a temporada 2026.

Thiago jogou 12 partidas entre Série B do Catarinense e Copa Santa Catarina em 2025 e marcou um gol. Ele tem contrato com o Tubarão até 2029.

Em competições de base, ele anotou outros nove gols, oito no Catarinense sub-21 na campanha do título do Tubarão e um na Copa São Paulo de Futebol Júnior, pelo São José (RS). Natural do Rio de Janeiro, ele iniciou no futebol no Volta Redonda.

Já Gerson jogou a Série B do Campeonato Catarinense do ano passado pelo Renaux por empréstimo do Marcílio Dias, antes de voltar ao Marinheiro para a Copa Santa Catarina. A contratação, desta vez, é em definitivo.

Formado na base do Santos, ele também atuou na equipe sub-20 da Chapecoense antes de ir para o Marcílio Dias.

O Carlos Renaux se prepara para jogar a primeira divisão do Catarinense 2026. A estreia deve acontecer em 7 de janeiro.

