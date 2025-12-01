Carlos Renaux anuncia contratação de atacante nigeriano para o Catarinense

O Carlos Renaux anunciou oficialmente a contratação, por empréstimo, do atacante Golden Anasoh, atleta nigeriano de 22 anos, nesta segunda-feira, 1º. Ele chega para reforçar o elenco na disputa da Série A do Campeonato Catarinense 2026.

Golden tem 1,95 m e pertence ao Santa Catarina, rival do Renaux na elite estadual. Em 2025, ele disputou apenas um jogo pelo time de Rio do Sul, pelo Campeonato Catarinense.

O nigeriano depois, foi emprestado ao EC São Bernardo, da Série A3 do Campeonato Paulista, e ao Nação Araquari, onde disputou a Série B do estadual e Copa Santa Catarina. Pelo time do Norte do estado, ele marcou três gols e deu duas assistências em 12 partidas.

O atleta já se apresentou ao clube, realizou avaliações iniciais e integra o grupo principal para o início dos trabalhos visando o Campeonato Catarinense.

Goleiro também foi anunciado

Durante o fim de semana, o Renaux anunciou a contratação do goleiro Thierry, de 26 anos. Em 2025, ele disputou a Série A3 do Campeonato Paulista pelo Desportivo Brasil e a segunda divisão do Gauchão pelo Aimoré.

