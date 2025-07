Carlos Renaux anuncia contratação de Eydison para a sequência da Série B estadual

O centroavante Eydison reforça o Carlos Renaux na reta final da Série B do Campeonato Catarinense. Aos 37 anos, o jogador chega a seu quarto clube na temporada, após passagens por Barcelona-BA, Monte Roraima-RR e Patriotas-PR.

Pela primeira vez vestindo a camisa do Carlos Renaux, Eydison é conhecido pelo torcedor do Brusque, clube do qual é o oitavo maior artilheiro, com 27 gols somando suas passagens em 2013, 2014 e de 2015 a 2016. Marcou 13 vezes na Série B estadual de 2013, três na Copa SC de 2013, e duas no Catarinense de 2014 e mais nove na Série B estadual de 2015.

Nos últimos anos, Eydison jogou também em países como Vietnã, Indonésia, Armênia e Tailândia. No Brasil, depois que deixou o Brusque, também jogou por Azuriz-PR e Atlético-BA.

“As expectativas são as melhores. Espero poder fazer gols e alcançar os objetivos do clube. Vamos juntos em busca desse acesso”, comentou o atacante nas redes sociais do Carlos Renaux.

