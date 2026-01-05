Carlos Renaux anuncia experiente goleiro a poucos dias da estreia do Catarinense

O Carlos Renaux acertou a contratação do goleiro Edson, que defendeu o Ypiranga (RS) no ano passado, para integrar o elenco na temporada 2026 do Campeonato Catarinense Série A.

Em 2025, Edson realizou 12 jogos no Campeonato Gaúcho e seis na Série C do Campeonato Brasileiro.

Edson acumula passagens ainda por Fluminense de Feira (BA), Botafogo-PB, Ferroviário (CE), Luverdense (MT), Ituano e Concórdia.

O Renaux estreia no Catarinense nesta quinta-feira, 8, diante do Concórdia, como mandante, às 19h. Inicialmente, o jogo está marcado para o Hercílio Luz, em Itajaí, mas as reformas do Augusto Bauer já estão finalizadas e a equipe espera mandar o duelo em Brusque.

Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:

