Carlos Renaux anuncia mudança de nome do estádio Augusto Bauer
Clube divulgou que casa passa a ser chamada Arena Simon
O Carlos Renaux divulgou nesta segunda-feira, 5, a mudança do nome do estádio Augusto Bauer. No anúncio de venda de ingressos para a primeira rodada do Campeonato Catarinense, que acontece na quinta-feira, 8, a casa do Vovô passou a ser chamada Arena Simon, em alusão a um patrocinador de longo prazo do clube.
A reportagem do jornal O Município tentou contato com o presidente do clube, Altair Heck, o Taico, e com a assessoria do clube, mas, até o momento, detalhes da negociação não foram informados.
Nas redes sociais, o Renaux informou que “o que era Augusto Bauer agora é Arena Simon”. No dia 12 de novembro do ano passado, quando o clube anunciou a troca do gramado do estádio, que custou R$ 3,7 milhões, um representante das Lojas Simon participou da reunião com a empresa Prograss, que realizou as obras.
O estádio Augusto Bauer homenageia o político que foi prefeito de Brusque entre 1928 e 1930.
