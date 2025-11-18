Carlos Renaux anuncia série de renovações para 2026

Na expectativa para a disputa da elite do estadual em 2026, o Carlos Renaux anunciou nos últimos dias a renovação de contrato de quatro jogadores.

Os atacantes Cássio, que foi artilheiro da equipe em 2025, e Guga, o volante Lucas Rocha e o zagueiro Wellington Rocha continuam na equipe. Todos foram titulares em grande parte da temporada.

Na última semana, o Renaux também confirmou a permanência do técnico Diego Corrêa.

O Campeonato Catarinense inicia em 7 de janeiro. O Renaux, que joga a elite do estadual pela primeira vez em mais de 40 anos, está no grupo com Barra, Chapecoense, Criciúma, Figueirense e Santa Catarina.

