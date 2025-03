Carlos Renaux anuncia técnico para o Catarinense Série B

O Carlos Renaux anunciou, na tarde desta segunda-feira, 17, a contratação do técnico Luis Carlos Cruz para a disputa da Série B do Campeonato Catarinense. O treinador estava no Caravaggio, clube que comandou na elite estadual e com o qual foi campeão da segunda divisão em 2024.

Luis Carlos Cruz também comandou o Nação na Copa Santa Catarina do ano passado. Aos 61 anos, o técnico comandou dezenas de clubes ao longo da carreira. Suas passagens recentes incluem Dourados AC-MS, FC Cascavel-PR e CSE-AL. Nos anos 2000, também treinou equipes como Fortaleza e Ceará.

Em Santa Catarina, também já passou por Figueirense, Avaí, Joinville, Chapecoense, Hercílio Luz, Guarani de Palhoça e Atlético Batistense.

Os trabalhos de Luis Carlos Cruz com o departamento de futebol profissional começaram nesta segunda-feira, 17, e o técnico será apresentado nas próximas semanas.

