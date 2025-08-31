Carlos Renaux bate Camboriú e conquista título inédito da Série B do Catarinense
Cassio fez os dois gols do jogo no Augusto Bauer
Após 72 anos, o Carlos Renaux voltou a vencer um título em âmbito estadual. Neste domingo, 31, diante de mais de 1,7 mil torcedores no estádio Augusto Bauer, o Vovô bateu o Camboriú por 2 a 0 na final da Série B do Campeonato Catarinense 2025 e conquistou um título inédito. O jogo de ida havia sido 1 a 1. As duas equipes finalistas jogam a elite do estadual em 2026.
Cassio, aos 45 e aos 49 do primeiro tempo, marcou os gols do jogo. Este é o primeiro título do Renaux no cenário estadual desde a conquista do Campeonato Catarinense de 1953.
Diferente do jogo de ida, a segunda partida da final foi mais aberta. Logo com 1 minuto de jogo, após saída errada do Camboriú, Marlon arriscou de fora da área e mandou à direita do gol. A primeira boa chance dos visitantes veio aos 12, quando Kayllan avançou pela direita e arriscou de longe, mas Airon caiu e espalmou.
O Renaux voltou a assustar aos 18. Após bola invertida de Cássio, Mago dominou bonito e partiu para cima, mas, com pouco ângulo, chutou na rede pelo lado de fora.
A partida continuou com as duas equipes buscando o jogo, apesar de, por um tempo, poucas chances claras tenham sido criadas. O Renaux voltou a ter uma grande oportunidade aos 33. Após ótimo pivô de Eydison, Flaviano saiu na cara do gol, mas pegou mal e errou o alvo, na melhor ocasião do jogo até então.
Apesar do jogo franco, o placar se encaminhava para o intervalo ainda zerado quando, aos 45, Flaviano fez um lindo domínio em uma bola rebatida e rolou para Mago, que bateu com categoria da entrada da área. Cassio só raspou de cabeça e a bola morreu nas redes: 1 a 0.
E o que estava bom para o Renaux ficou ainda melhor ainda antes do intervalo. Aos 49, após outra jogada pela esquerda, Guga cruzou e, desta vez, Cassio desviou de peito para o fundo do gol e fez o segundo para os donos da casa.
Para a segunda etapa, o técnico Zatta fez uma alteração ofensiva no Camboriú, trocando o defensor Roni Santos pelo meia Nadson. O time visitante, porém, teve dificuldades para criar boas chances. O Renaux administrou a vantagem com competência, limitando os rivais a chutes de fora da área e poucas jogadas de infiltração.
O Renaux teve boa chance para ampliar aos 8. Guga encontrou Mago dentro da área e o camisa 7 saiu de frente, mas mandou à esquerda do gol.
Aos 22, o Camboriú chegou com Wermeson, que recebeu e invadiu a área, mas a bola escapou e ficou com Airon. O Renaux voltou a assustar aos 27, após cobrança de escanteio, que Eydison completou de cabeça, sobre o gol.
A melhor ocasião do Cambura na segunda etapa foi aos 35, quando Athos arriscou um chutaço de canhota da intermediária e exigiu boa defesa de Airon.
Já com a torcida gritando “É Campeão” na reta final, o Renaux esteve perto de marcar o terceiro em algumas jogadas de transição rápida. Na melhor delas, aos 41, Gerson recebeu de Guto e acelerou pela esquerda antes de chutar cruzado, mas parou em João Braga. Sem mais grandes sustos, o 2 a 0 se manteve e a torcida do Vovô fez a festa no Augusto Bauer.
Campeonato Catarinense – Série B
Final (volta)
Estádio Augusto Bauer
Público: 1.742 torcedores
Carlos Renaux: Airon; Lucas Rocha (Cauã Rocha, min. 17/2ºt), Juninho, Rocha, Gerson; Marlo, Guga (Pedrinho, min. 17/2ºt), Cassio (Hanna, min. 15/2ºt); Mago, Flaviano (Guto, min. 31/2ºt), Eydison (JP, min. 31/2ºt). Técnico: Diego Correa
Camboriú: João Braga; Gustavo Braga (Sedorko, min. 29/2ºt), Roni Santos (Nadson, intervalo), Danilo, Matheus Recife; Jeovan (Vitinho, min. 14/2ºt), Kayllan, Nilton (Athos, min. 29/2ºt); João Lenger, Wermeson, Giovanni. Técnico: Zatta
Gols: 1-0, min. 45/1ºt, Cassio. 2-0, min. 49/1ºt, Cassio.
Amarelos: Cassio, Guto (CAR); Danilo (CAM)
Arbitragem: Eduardo de Carvalho Corrêa, auxiliado por Jean Marcos Chieza Colle e Michael Mavaresco