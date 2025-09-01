Carlos Renaux campeão: os números do título e desde o retorno em 2018

Confira levantamento com jogos, gols, assistências, público, técnicos e mais

Carlos Renaux campeão: os números do título e desde o retorno em 2018

Confira levantamento com jogos, gols, assistências, público, técnicos e mais

Comente

Desde que voltou a competir no futebol profissional, em 2018, o Carlos Renaux disputou 95 partidas, três edições de Série C estadual e cinco de Série B, para conseguir voltar à elite de Santa Catarina. E com uma final, que incluiu a vitória por 2 a 0 sobre o Camboriú neste domingo, 31, o clube de futebol mais antigo do estado conquistou seu primeiro troféu desde o Campeonato Catarinense de 1953.

A campanha da Série B 2025 marca jogadores, diretoria e comissão técnica numa história centenária. Entre os diversos destaques individuais, está Cássio. O atacante de 21 anos trouxe um bônus ao caminho para o título, sendo o artilheiro da competição, com cinco gols.

Todos foram marcados na parte final: um na última rodada, contra o Camboriú, fundamental para a classificação direta às semifinais. Outros quatro foram nas semifinais e na final, incluindo o gol do acesso e os dois gols do jogo de volta da decisão pelo título.

A temporada de 2025 ainda tem a Copa Santa Catarina, a partir da próxima semana. O Carlos Renaux começa a se planejar para sua volta à elite em 2026, podendo até se classificar à Copa do Brasil ou à Série D, a depender do desempenho.

Em levantamento inédito, O Município traz não apenas os números da campanha do título, mas também estatísticas da história que o Clube Atlético Carlos Renaux voltou a escrever a partir de 2018.

Carlos Renaux Camboriú
Foto: Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

Números da campanha

J: jogos | V: vitórias | E: empates | D: derrotas | GP: gols pró | GC: gols contra | SG: saldo de gols
Carlos Renaux Camboriú
Cássio e Guga (10) são dois dos destaques da equipe | Foto: Juh Souza/@juhphoto_

Elenco

Renaux
Os jogadores relacionados em súmula

Jogo a jogo

Renaux

Carlos Renaux Camboriú
Carlos Renaux 2×0 Camboriú | Foto: Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

Carlos Renaux desde a volta, em 2018

Total

97 jogos
38 vitórias
31 empates
28 derrotas
129 gols marcados
89 gols sofridos

Catarinense Série B

5 participações (2021 a 2025)
62 jogos
24 vitórias
18 empates
20 derrotas
77 gols marcados
61 gols sofridos

renaux 2024
Sem o Augusto Bauer, boa campanha de 2024 parou com eliminação diante do Camboriú | Foto: Tiago Winter/Camboriú FC

Jogadores

Renaux números
G: goleiro | LD: lateral-direito | Z: Zagueiro | LE: lateral-esquerdo | V: volante | M: meia | A: atacante
Jeremias em 2022; campanha de vice-líder na primeira fase terminou nas quartas de final | Foto: Lucas Gabriel Cardoso/@ocancheiro
renaux gols artilharia desde 2018
G: goleiro | LD: lateral-direito | Z: Zagueiro | LE: lateral-esquerdo | V: volante | M: meia | A: atacante
Renaux 2021
Vini Urbano em 2021: 12 gols em 15 jogos na primeira temporada tricolor na Série B | Foto: Giullio Rotermel/CA Carlos Renaux

Números de treinadores

Renaux técnicos números
J: jogos | V: vitórias | E: empates | D: derrotas | GP: gols pró | GC: gols contra | SG: saldo de gols
renaux 2023
Vovô esteve à beira do rebaixamento em 2023 | Foto: Kailani Correia/CA Carlos Renaux

Recordes

Maior série invicta em casa: 10 (5V, 5E)
De 01/09/2018 a 23/12/2020 (Catarinense Série C)

Maior série sem vencer em casa: 7 (2D, 5E)
De 12/10/2022 a 29/07/2023 (Copa SC, Catarinense Série B)

Maior série invicta fora de casa: 5 (3V, 2E)
De 26/06/2022 a 09/09/2022 (Catarinense Série B, Copa SC)

Maior série sem vencer fora de casa: 5 (3D, 2E)
De 08/07/2023 a 09/06/2024 (Catarinense Série B)

Maior série invicta: 7 jogos
Em 2018, 2021 e 2025 (Catarinense Série C, Catarinense Série B)

Maior série sem vencer: 9 (4D, 5E)
De 11/06/2023 a 26/05/2024 (Catarinense Série B)

Maior série sem sofrer gols: 4 jogos
Em 2018 e 2024 (Catarinense Série C, Catarinense Série B)

Maior goleada aplicada: Carlos Renaux 11×0 Orleans (11/01/2021 – Catarinense Série C)

Maior goleada sofrida: Carlos Renaux 1×5 Marcílio Dias (23/10/2022 – Copa SC)

Maior goleada aplicada fora de casa: Fluminense-SC 0x5 Carlos Renaux (09/02/2021 – Catarinense Série B)

renaux 2018
O zagueiro Erivelto marcou três gols na estreia do Renaux na Série C 2018 | Foto: Márcio Costódio/Arquivo O Município

Público

 

Renaux 2020
Na temporada 2020, campanha de acesso à Série B estadual foi em meio à pandemia | Foto: CA Carlos Renaux/Arquivo
Torcida Renaux
Final contra o Camboriú teve recorde de público do Renaux desde 2018: 1.710 torcedores | Foto: Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo