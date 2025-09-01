Carlos Renaux campeão: os números do título e desde o retorno em 2018
Confira levantamento com jogos, gols, assistências, público, técnicos e mais
Desde que voltou a competir no futebol profissional, em 2018, o Carlos Renaux disputou 95 partidas, três edições de Série C estadual e cinco de Série B, para conseguir voltar à elite de Santa Catarina. E com uma final, que incluiu a vitória por 2 a 0 sobre o Camboriú neste domingo, 31, o clube de futebol mais antigo do estado conquistou seu primeiro troféu desde o Campeonato Catarinense de 1953.
A campanha da Série B 2025 marca jogadores, diretoria e comissão técnica numa história centenária. Entre os diversos destaques individuais, está Cássio. O atacante de 21 anos trouxe um bônus ao caminho para o título, sendo o artilheiro da competição, com cinco gols.
Todos foram marcados na parte final: um na última rodada, contra o Camboriú, fundamental para a classificação direta às semifinais. Outros quatro foram nas semifinais e na final, incluindo o gol do acesso e os dois gols do jogo de volta da decisão pelo título.
A temporada de 2025 ainda tem a Copa Santa Catarina, a partir da próxima semana. O Carlos Renaux começa a se planejar para sua volta à elite em 2026, podendo até se classificar à Copa do Brasil ou à Série D, a depender do desempenho.
Em levantamento inédito, O Município traz não apenas os números da campanha do título, mas também estatísticas da história que o Clube Atlético Carlos Renaux voltou a escrever a partir de 2018.
97 jogos
38 vitórias
31 empates
28 derrotas
129 gols marcados
89 gols sofridos
5 participações (2021 a 2025)
62 jogos
24 vitórias
18 empates
20 derrotas
77 gols marcados
61 gols sofridos
Maior série invicta em casa: 10 (5V, 5E)
De 01/09/2018 a 23/12/2020 (Catarinense Série C)
Maior série sem vencer em casa: 7 (2D, 5E)
De 12/10/2022 a 29/07/2023 (Copa SC, Catarinense Série B)
Maior série invicta fora de casa: 5 (3V, 2E)
De 26/06/2022 a 09/09/2022 (Catarinense Série B, Copa SC)
Maior série sem vencer fora de casa: 5 (3D, 2E)
De 08/07/2023 a 09/06/2024 (Catarinense Série B)
Maior série invicta: 7 jogos
Em 2018, 2021 e 2025 (Catarinense Série C, Catarinense Série B)
Maior série sem vencer: 9 (4D, 5E)
De 11/06/2023 a 26/05/2024 (Catarinense Série B)
Maior série sem sofrer gols: 4 jogos
Em 2018 e 2024 (Catarinense Série C, Catarinense Série B)
Maior goleada aplicada: Carlos Renaux 11×0 Orleans (11/01/2021 – Catarinense Série C)
Maior goleada sofrida: Carlos Renaux 1×5 Marcílio Dias (23/10/2022 – Copa SC)
Maior goleada aplicada fora de casa: Fluminense-SC 0x5 Carlos Renaux (09/02/2021 – Catarinense Série B)
