Desde que voltou a competir no futebol profissional, em 2018, o Carlos Renaux disputou 95 partidas, três edições de Série C estadual e cinco de Série B, para conseguir voltar à elite de Santa Catarina. E com uma final, que incluiu a vitória por 2 a 0 sobre o Camboriú neste domingo, 31, o clube de futebol mais antigo do estado conquistou seu primeiro troféu desde o Campeonato Catarinense de 1953.

A campanha da Série B 2025 marca jogadores, diretoria e comissão técnica numa história centenária. Entre os diversos destaques individuais, está Cássio. O atacante de 21 anos trouxe um bônus ao caminho para o título, sendo o artilheiro da competição, com cinco gols.

Todos foram marcados na parte final: um na última rodada, contra o Camboriú, fundamental para a classificação direta às semifinais. Outros quatro foram nas semifinais e na final, incluindo o gol do acesso e os dois gols do jogo de volta da decisão pelo título.

A temporada de 2025 ainda tem a Copa Santa Catarina, a partir da próxima semana. O Carlos Renaux começa a se planejar para sua volta à elite em 2026, podendo até se classificar à Copa do Brasil ou à Série D, a depender do desempenho.

Em levantamento inédito, O Município traz não apenas os números da campanha do título, mas também estatísticas da história que o Clube Atlético Carlos Renaux voltou a escrever a partir de 2018.

Números da campanha

Elenco

Jogo a jogo

Carlos Renaux desde a volta, em 2018

Total

97 jogos

38 vitórias

31 empates

28 derrotas

129 gols marcados

89 gols sofridos

Catarinense Série B

5 participações (2021 a 2025)

62 jogos

24 vitórias

18 empates

20 derrotas

77 gols marcados

61 gols sofridos

Jogadores

Números de treinadores

Recordes

Maior série invicta em casa: 10 (5V, 5E)

De 01/09/2018 a 23/12/2020 (Catarinense Série C)

Maior série sem vencer em casa: 7 (2D, 5E)

De 12/10/2022 a 29/07/2023 (Copa SC, Catarinense Série B)

Maior série invicta fora de casa: 5 (3V, 2E)

De 26/06/2022 a 09/09/2022 (Catarinense Série B, Copa SC)

Maior série sem vencer fora de casa: 5 (3D, 2E)

De 08/07/2023 a 09/06/2024 (Catarinense Série B)

Maior série invicta: 7 jogos

Em 2018, 2021 e 2025 (Catarinense Série C, Catarinense Série B)

Maior série sem vencer: 9 (4D, 5E)

De 11/06/2023 a 26/05/2024 (Catarinense Série B)

Maior série sem sofrer gols: 4 jogos

Em 2018 e 2024 (Catarinense Série C, Catarinense Série B)

Maior goleada aplicada: Carlos Renaux 11×0 Orleans (11/01/2021 – Catarinense Série C)

Maior goleada sofrida: Carlos Renaux 1×5 Marcílio Dias (23/10/2022 – Copa SC)

Maior goleada aplicada fora de casa: Fluminense-SC 0x5 Carlos Renaux (09/02/2021 – Catarinense Série B)

Público

Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

