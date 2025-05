Carlos Renaux chega às semifinais do Catarinense Sub-21

O Carlos Renaux enfrenta o Juventus às 15h desta quarta-feira, 14, no Botafogo, em Jaraguá do Sul, pelas semifinais do Campeonato Catarinense Sub-21. É o jogo de ida entre as equipes, enquanto a volta será disputada neste sábado, 17, às 19h, no Augusto Bauer.

A equipe brusquense fez uma campanha de seis vitórias, um empate e uma derrota na primeira fase, com 27 gols marcados e 11 sofridos. O empate foi com o Fluminense de Joinville, fora de casa, e a derrota foi sofrida diante do Tubarão: 3 a 0 no Augusto Bauer, diante do principal favorito ao título.

Contra o Juventus, na primeira fase, o Carlos Renaux venceu por 3 a 2, com gols marcados por Guga (duas vezes) e Marcyel.

O Campeonato Catarinense Sub-21 foi composto por nove equipes: Caçador, Carlos Renaux, Fluminense (Joinville), Guarani (Palhoça), Imbituba, Jaraguá, Juventus, Porto (Porto União) e Tubarão.

Na outra semifinal, se enfrentam Tubarão e Guarani de Palhoça.

