Carlos Renaux confirma renovação de técnico para 2026

O Carlos Renaux anunciou nesta segunda-feira, 10, a renovação de contrato do treinador Diego Corrêa para a temporada 2026. O presidente do clube, Altair Heck, o Taico, já havia confirmado a permanência do profissional, que agora é oficializada.

“Após uma excelente campanha na qual reconquistamos o acesso à elite do futebol catarinense, Diego permanecerá no comando técnico para a disputa do Campeonato Catarinense Série A. O clube reforça sua confiança no projeto conduzido pelo treinador e reafirma o compromisso com a continuidade, visando novos desafios, evolução da equipe e fortalecimento da nossa identidade”, diz o clube em nota.

Após a demissão de Luis Carlos Cruz, em julho, o treinador de 40 anos saltou do time Sub-17 direto para seu primeiro trabalho comandando um time profissional. Em apenas três jogos no comando da equipe, garantiu o histórico acesso à elite estadual e, depois, conquistou com o Vovô o inédito título da Série B do Catarinense, o primeiro em âmbito estadual do Renaux em mais de 70 anos.

Na Copa Santa Catarina, o Renaux acabou eliminado na primeira fase, com uma vitória, três empates e duas derrotas no grupo com Blumenau, Joinville e Nação.

No total, ele comandou a equipe em 11 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas.

O Campeonato Catarinense inicia em 7 de janeiro. O Renaux está no grupo com Barra, Chapecoense, Criciúma, Figueirense e Santa Catarina.

