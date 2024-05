Carlos Renaux conta com estreia em casa no Augusto Bauer pela Série B estadual

O Carlos Renaux ainda conta com a possibilidade de ser mandante no estádio Augusto Bauer durante a Série B do Campeonato Catarinense. A estreia em casa será na segunda rodada, contra o Camboriú: o confronto está previsto para 2 de junho, domingo, às 15h. O presidente Altair Heck, o Taico, explica que não entrou em contato com outros clubes e que ainda conta com a possibilidade de o time jogar em seu próprio estádio.

“A gente está vendo ainda a opção de jogar no Augusto Bauer. Jogar no nosso estádio”, comenta. O Gigantinho segue em reformas, que começaram ainda no início de 2023, na parte interna da arquibancada de trás do gol. Os trabalhos mais abrangentes começaram em 24 de outubro.

O Carlos Renaux terá pelo menos quatro partidas como mandante. Após o jogo da segunda rodada, contra o Camboriú, o Vovô só volta a jogar em casa na quinta rodada, contra o Guarani de Palhoça, no fim de semana de 22 e 23 de junho. Na sétima, recebe o Metropolitano e, na oitava, o Blumenau.

Os treinos para a temporada foram iniciados na segunda-feira, 29, com o elenco sob o comando do técnico Sílvio Criciúma. Como em anos anteriores, o clube anuncia os jogadores aos poucos. Taico afirma que o clube ainda deve fechar com mais alguns atletas, mas que o elenco está quase fechado, com 25 jogadores.

Até o momento, foram anunciados sete jogadores. O goleiro Denison, com passagens pelo Vovô em 2022 e 2023, retorna. Atuou pelo Patrocinense e pelo Andraus nas primeiras divisões de Minas Gerais e Paraná, respectivamente.

Há também reforço estrangeiro. O zagueiro colombiano Santiago Ruíz disputou o Catarinense pelo Hercílio Luz e acumula passagens por clubes em seu país, como Envigado, Alianza Petrolera, Patriotas e Deportivo Pereira.

O volante e lateral Belém também retorna. Esteve no elenco de 2023 e atuou também pela base tricolor. Também foram anunciados o zagueiro Diogo Henrique (ex-Serra-ES); os volantes Lucas Rocha (ex-Atlético Gloriense-SE) e Sardagna (ex-Guarani de Palhoça); e o atacante Wendel (ex-Princesa do Solimões-AM).

Taico reconhece a dificuldade desta edição do Catarinense Série B, e considera que seja a mais difícil dos últimos anos. Ainda assim, a intenção do Renaux é disputar as duas primeiras posições, que dão classificação direta às semifinais.

Fórmula de disputa

As equipes se enfrentam em turno único. As duas primeiras passam às semifinais. Do terceiro ao sexto lugar, é disputada uma segunda fase, em jogos de ida e volta, para definir os outros dois semifinalistas. Semifinais e final são realizados também em ida e volta. Campeão e vice sobem à elite.

Clubes participantes

Carlos Renaux

Atlético Catarinense (Criciúma)

Blumenau

Camboriú

Caravaggio (Nova Veneza)

Guarani (Palhoça)

Juventus (Jaraguá do Sul)

Metropolitano (Blumenau)

Santa Catarina (Rio do Sul)

Tubarão

Blumenau é mandante em Jaraguá do Sul; Metropolitano é mandante em Ibirama.

