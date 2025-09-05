O Carlos Renaux chega à Copa Santa Catarina vivendo seu melhor momento em muitas décadas. Nas últimas semanas, conquistou o acesso à Série A do Campeonato Catarinense com o título da Série B. Entre quebras de enormes tabus, o Vovô está há sete jogos sem perder. E segue invicto no Augusto Bauer, desde o retorno ao seu estádio, ocorrido só em 2025.

O desafio é manter a pegada em sua segunda participação na Copa Santa Catarina. A princípio, a base campeã da Série B estadual está mantida. Cássio, Airon, Mago, Guga, Barcellos, Pedro Marlon e outros jogadores continuam, comandados pelo técnico Diego Corrêa, que acumula três vitórias e dois empates no comando da equipe.

As únicas baixas registradas até aqui são o zagueiro Baseggio, que retorna ao Concórdia; o lateral-esquerdo Gerson, que deve voltar ao Marcílio Dias; e o atacante Guilherme Pombo. Por enquanto o único reforço anunciado é o lateral-esquerdo Rafael Castro. Com formação na base do Flamengo, passou os últimos anos no Botafogo-SP. Mais recentemente, vinha disputando a Copa Paulista.

Em um grupo muito equilibrado, com Blumenau, Joinville e Nação, o Renaux luta pela classificação, enquanto tenta se estruturar para a temporada 2026. Depois, há a difícil missão inclui a obtenção de uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Disputar a primeira competição nacional seria um passo gigante num momento que já é histórico para o clube de futebol mais antigo de Santa Catarina.



Clube Atlético Carlos Renaux

Brusque

Fundação: 14 de setembro de 1913

Estádio: Augusto Bauer (próprio)

Presidente: Altair Heck

Técnico: Diego Corrêa

Títulos: 2 Catarinense (1950, 1953), 1 Catarinense Série B (2025)

Material esportivo: ZF

Catarinense Série B 2025: 1º

Copa SC 2024: não disputou

Carlos Renaux na Copa SC

1 participação (2022)

12 jogos

4 vitórias

4 empates

4 derrotas

11 gols marcados

13 gols sofridos

Escolha um clube

Grupo A



Grupo B



Grupo C

Grupo D

Página inicial do guia

Foto: Carlos Renaux volta à elite após 42 temporadas e conquista um troféu após 72 anos | Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

