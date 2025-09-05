O Carlos Renaux chega à Copa Santa Catarina vivendo seu melhor momento em muitas décadas. Nas últimas semanas, conquistou o acesso à Série A do Campeonato Catarinense com o título da Série B. Entre quebras de enormes tabus, o Vovô está há sete jogos sem perder. E segue invicto no Augusto Bauer, desde o retorno ao seu estádio, ocorrido só em 2025.
O desafio é manter a pegada em sua segunda participação na Copa Santa Catarina. A princípio, a base campeã da Série B estadual está mantida. Cássio, Airon, Mago, Guga, Barcellos, Pedro Marlon e outros jogadores continuam, comandados pelo técnico Diego Corrêa, que acumula três vitórias e dois empates no comando da equipe.
As únicas baixas registradas até aqui são o zagueiro Baseggio, que retorna ao Concórdia; o lateral-esquerdo Gerson, que deve voltar ao Marcílio Dias; e o atacante Guilherme Pombo. Por enquanto o único reforço anunciado é o lateral-esquerdo Rafael Castro. Com formação na base do Flamengo, passou os últimos anos no Botafogo-SP. Mais recentemente, vinha disputando a Copa Paulista.
Em um grupo muito equilibrado, com Blumenau, Joinville e Nação, o Renaux luta pela classificação, enquanto tenta se estruturar para a temporada 2026. Depois, há a difícil missão inclui a obtenção de uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Disputar a primeira competição nacional seria um passo gigante num momento que já é histórico para o clube de futebol mais antigo de Santa Catarina.
Clube Atlético Carlos Renaux
Brusque
Fundação: 14 de setembro de 1913
Estádio: Augusto Bauer (próprio)
Presidente: Altair Heck
Técnico: Diego Corrêa
Títulos: 2 Catarinense (1950, 1953), 1 Catarinense Série B (2025)
Material esportivo: ZF
Catarinense Série B 2025: 1º
Copa SC 2024: não disputou
Carlos Renaux na Copa SC
1 participação (2022)
12 jogos
4 vitórias
4 empates
4 derrotas
11 gols marcados
13 gols sofridos
Escolha um clube
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Foto: Carlos Renaux volta à elite após 42 temporadas e conquista um troféu após 72 anos | Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto
Assista agora mesmo!
Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba: