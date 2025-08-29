Carlos Renaux e Camboriú fazem a final do Catarinense Série B neste domingo

O Carlos Renaux está a uma vitória de ser campeão do Catarinense Série B e vai enfrentar o Camboriú no segundo jogo da final, com início às 15h deste domingo, 31, no estádio Augusto Bauer. Os ingressos estão à venda por R$ 20, e a partida também terá transmissão no YouTube da Federação Catarinense de Futebol. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

O Vovô conta com o retorno do zagueiro Barcellos, expulso no jogo de volta da semifinal, contra o Metropolitano. Por outro lado, desta vez é Hebert quem desfalca a equipe por suspensão. O volante e capitão jogou como zagueiro no primeiro jogo da final, preenchendo a vaga de Barcellos. Acabou expulso, mas já cumpriria suspensão neste domingo por acúmulo de cartões amarelos.

Uma possível escalação tem Allan Roden; Lucas Rocha, Wellington Rocha, Barcellos (Baseggio), Gerson; Pedro Marlon (Barcellos), Flaviano; Guga, Mago, Cássio; Eydison.

A campanha do Carlos Renaux já o garante na Série A do Campeonato Catarinense de 2026. A última vez que o Vovô esteve na elite estadual foi em 1984, e a segunda divisão só seria formada dois anos depois.

O troféu quebraria um jejum ainda maior: o de 72 anos sem títulos oficiais no futebol catarinense. O Renaux é campeão estadual de 1950 e 1953, mas não ganhou troféus de nível profissional e estadual após estas conquistas. Chegou perto em 1952, 1957 e 1958, quando foi vice-campeão.

Força em casa

O Carlos Renaux voltou a jogar no Augusto Bauer somente em 2025, e segue sem derrotas: soma três vitórias e dois empates, com quatro gols marcados e um sofrido.

Camboriú

Fundado em 2004, o Camboriú conquistou, em 2025, seu quarto acesso à elite estadual, após as campanhas de 2011, 2015 e 2021. Foi campeão em 2011, vencendo o Hermann Aichinger na final. Em 2015, foi vice-campeão diante do Brusque, e em 2021, diante do Barra.

“Tenho uma convicção muito grande de que nós vamos a Brusque fazer um grande enfrentamento ao Carlos Renaux. A disputa está em aberto. Foi exatamente este resultado [1x] que levamos para jogar contra o Juventus [na segunda fase]. E soubemos enfrentá-los muito bem dentro de seus domínios. Fizemos dois jogos gigantes frente ao Blumenau, que nos deram o acesso”, afirma o técnico do Camboriú, Jailson Zatta.

“O jogo está aberto. Espero que possamos ter sabedoria, lucidez. (…) Espero que seja um grande jogo, uma grande festa. E que a gente mereça este título desta divisão de acesso catarinense.”

Uma possível escalação tem Vavá; Jotavê, Blanco, Matheus Recife, Roni Santos (Danilo); Joevan, Kayllan; Wermeson, Nilton; João Lenger (Nadson) e Jardeu. Não há desfalques por suspensão.

