Carlos Renaux é finalista do Catarinense Sub-21

O Carlos Renaux venceu o Juventus por 4 a 0 neste sábado, 17, no estádio Augusto Bauer, no jogo de volta das semifinais do Catarinense Sub-21. Com o resultado, o Vovô vence por 5 a 2 no placar agregado e chega à final da competição para enfrentar o Tubarão.

O Renaux abriu 3 a 0 ainda no primeiro tempo. Aos 21, Marcyel fez um golaço de fora da área, mandando a bola no ângulo.

Três minutos depois, Ferrugem ampliou subindo alto na segunda trave, após cobrança de escanteio. Pedrinho marcou o terceiro gol aos 40, recebendo passe em profundidade e encobrindo o goleiro com categoria. Nelson fechou a conta em cabeceio após escanteio, aos oito minutos da etapa complementar.

A final contra o Tubarão começa às 19h deste sábado, 24, no Augusto Bauer. O jogo de volta tem apito inicial às 15h de 1º de junho, domingo, no Domingos Silveira Gonzales, em Tubarão. Em caso de empate no placar agregado dos dois jogos, o campeão será conhecido nos pênaltis.

O Tubarão venceu todos os seus 10 jogos até aqui, com 44 gols marcados e oito sofridos. O Renaux tem sete vitórias, um empate e duas derrotas, com 32 gols marcados e 13 sofridos. Na primeira fase, em 24 de abril, a equipe do Sul do estado venceu o tricolor por 3 a 0 em Brusque.

