Carlos Renaux empata com o Atlético Catarinense na estreia da Série B estadual

O Carlos Renaux estreou na Série B do Campeonato Catarinense com empate em 1 a 1 diante do Atlético, no estádio Mário Balsini, em Criciúma. Marcus Vinícius abriu o placar para o tricolor, de pênalti, e Guilherme Andrade deixou tudo igual, aos 40 do segundo tempo. A equipe brusquense volta a campo às 15h deste domingo, 2, contra o Camboriú, sendo mandante no Gigantão das Avenidas.

A primeira etapa teve o Renaux com mais posse de bola, propondo o jogo, obtendo escanteios, fazendo pressão. Ainda assim, não conseguia finalizações mais claras, com mais perigo, contra o goleiro Gatito Cordeiro.

O tricolor continuou o domínio na segunda etapa. Aos oito minutos, Jeffinho tomou a frente de Jeder e caiu na disputa. Luiz Augusto Silveira Tisne não hesitou em marcar o pênalti. Aos nove, o centroavante Marcus Vinícius converteu a cobrança e correu para o abraço.

Na sequência, o Renaux foi diminuindo o ritmo e o Atlético Catarinense passou a pressionar em busca do empate, que foi obtido aos 40 minutos. Talysson Lalau recebeu passe dentro da área e chutou firme, de primeira. Denison fez boa defesa, mas a bola caiu nos pés de Guilherme Andrade. O zagueiro aproveitou bem o rebote e mandou para o fundo das redes: 1 a 1.

Atlético Catarinense x Brusque

Campeonato Catarinense – Série B

1ª rodada

Domingo, 26 de maio de 2024

Estádio Mário Balsini, Criciúma

Atlético: Gatito Cordeiro; Brian Demski (Igor Ranieri), Guilherme Andrade, Jeder, Thiago Magatão; Léo Garcia; Affonso Martins; Vinícius Patrício, Luan (Thainan), Marquinhos (Davi); Luiz Eduardo (Talysson Lalau).

Técnico: Silmar Prestes

Carlos Renaux: Denison; Biel Potiguar, Diogo Henrique, Brandão (Raphael Soares), Jonathan; Murilo Gabriel (Belém), Lucas Rocha; Doda (Santiago Ruíz), Kássio (Kaio); Jeffinho (Wendel) e Marcus Vinícius.

Técnico: Sílvio Criciúma

Gols: Guilherme Andrade; Marcus Vinícius

Cartões amarelos: Thiago Magatão, Marquinhos; Marcus Vinícius, Biel Potiguar, Murilo Gabriel, Brandão.

Trio de arbitragem: Luiz Augusto Silveira Tisne, auxiliado por José Paulo Martins Sinfronio e Sérgio Júnior Moraes de Aguiar.

Quarto árbitro: Magnu Cardoso Vargas

