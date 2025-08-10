Carlos Renaux empata com o Metropolitano em Blumenau pela semifinal da Série B do Catarinense
Gol do Vovô foi marcado por Cassio
Neste domingo, 10, o Clube Atlético Carlos Renaux empatou em 1 a 1 com o Clube Atlético Metropolitano no estádio do Sesi, em Blumenau, pelo jogo de ida da semifinal da Série B do Campeonato Catarinense.
Os gols da partida foram marcados por Cassio, para o Carlos Renaux, e por Flaviano, contra, para o Metrô. Ainda no primeiro tempo, o clube da casa teve a chance de virar o placar, mas Rafael desperdiçou um pênalti.
Na partida de volta, o Carlos Renaux enfrenta o Metropolitano no estádio Augusto Bauer, em Brusque. Quem vencer estará na final da Série B e garantirá vaga na elite catarinense em 2026. O duelo acontece no sábado, 17, às 19h.
O jogo começou muito disputado, com boa velocidade e intensidade dos dois lados. Aos 10 minutos, quem abriu o placar foi o Carlos Renaux. Flaviano fez um bom passe para Cassio, que avançou até a área e finalizou forte para marcar 1 a 0.
O Metrô reagiu rapidamente e empatou a partida cinco minutos depois. Vitinho cobrou uma falta praticamente do meio-campo, Flaviano tentou afastar, mas acabou mandando a bola para dentro do próprio gol.
Aos 20, o Metropolitano saiu em contra-ataque e, após defesa de Airon, Vitinho tentou finalizar, já que o goleiro estava adiantado. No lance, a bola bateu na mão de Flaviano, e o árbitro marcou pênalti. O zagueiro e capitão Rafael bateu no canto baixo direito, mas Airon defendeu. O juiz Adriano Roberto de Souza mandou repetir a cobrança por conta de invasão na área. Na segunda tentativa, Rafael bateu no canto esquerdo, mas novamente Airon fez a defesa.
Mesmo assim, o Metrô manteve o ritmo e continuou pressionando o Carrenô. Aos 35, Everton Heleno deu bom passe para Dudu pela direita, que finalizou para fora, pelo canto esquerdo do goleiro.
Já nos acréscimos, o Carlos Renaux voltou a assustar. Flaviano arriscou de fora da área, e a bola bateu na rede pelo lado de fora. Antes do fim da primeira etapa, a equipe visitante fez Alan trabalhar: Mago tocou para Cassio, que chutou forte para boa defesa do goleiro do Metrô.
O segundo tempo começou muito truncado, com o Carlos Renaux cometendo várias faltas e o Metropolitano encontrando dificuldades para furar a defesa da equipe de Brusque. Aos 16, o atacante Lucas Souza, do Metrô, que estava no banco de reservas, foi expulso por reclamação.
A primeira grande chance da etapa final surgiu apenas aos 32 minutos. Após cobrança de escanteio do Metrô, a bola chegou a Gustavo, que cabeceou mal, para fora. Logo depois, aos 35, o Carlos Renaux obrigou Alan a trabalhar: Cassio finalizou forte, o goleiro espalmou e Zemarcio mandou para escanteio. Na reta final, o Metrô tentou pressionar em busca da vitória, mas o Carrenô se defendeu bem.
Série B do Campeonato Catarinense
Semifinal
Domingo, 10 de agosto de 2025
Estádio do Sesi, Blumenau
Escalações
Metropolitano: Alan; Dudu e Abraão; Willian (Gabriel Pereira), Vinicius Leandro (Matheus Obina) e Rafael; Jean Cleber, Zemarcio e Everton Heleno (Danilo Nazaré); Vitinho e Patrick Carvalho (Gustavo).
Treinador: Evandro Guimarães
Carlos Renaux: Airon; Lucas Rocha (Mineiro) e Caio Mores (Baseggio); Rocha e Vini Barcellos; Hebert, Mago (Pedro Marlon) e Guga (Pedrinho); Cassio, Flaviano (Léo Hanna) e Eydison.
Treinador: Diego Correa
Gols: Cassio (Carlos Renaux) e Flaviano, contra (Metropolitano).
Cartões amarelos: Lucas Rocha, Hebert, Airon e Eydison (Carlos Renaux); Vinicius Leandro e Matheus Obina (Metropolitano).
Trio de arbitragem: Adriano Roberto de Souza, auxiliado por João Victor Aparecido Donner Macedo e Felipe Aderaldo da Conceição.
Quarto árbitro: Ruan Alessandro Kanitz dos Santos.