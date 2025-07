Carlos Renaux empata mais uma vez em casa pela Série B do Catarinense

Carlos Renaux e Nação empataram em 0 a 0 na noite deste sábado, 19, no estádio Augusto Bauer, em Brusque, pela penúltima rodada da primeira fase da Série B do Catarinense 2025. Foi o segundo empate seguido do Vovô sem gols jogando em casa.

No primeiro tempo, as duas equipes tiveram chances, apesar de o Nação ter tido mais volume. O time de Araquari chegou inclusive a marcar aos 46, com Golden, mas o lance foi anulado por uma falta duvidosa.

Assista ao gol anulado

Já no segundo tempo, o Carlos Renaux teve mais a iniciativa e ameaçou principalmente na bola parada. Bruno Ré, duas vezes em cima da linha, e Marcão acabaram salvando a equipe de Araquari e segurando o 0 a 0.

Classificação e sequência

O Carlos Renaux é o terceiro colocado no campeonato, com 11 pontos, e está garantido no mata-mata. O Nação é o quinto, com dez.

Na última rodada da primeira fase, as duas equipes jogam no domingo, 27, às 15h. O Nação joga diante do Tubarão na Arena Joinville, enquanto o Carlos Renaux enfrenta o Camboriú em Imbituba.