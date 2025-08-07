Carlos Renaux enfrenta o Metropolitano na primeira parte da decisão pelo acesso

O Carlos Renaux enfrenta o Metropolitano às 15h deste domingo, 10, no estádio do Sesi, em Blumenau, no jogo de ida das semifinais da Série B do Campeonato Catarinense. É a primeira parte de um confronto que vale vaga na primeira divisão estadual de 2026. A partida tem transmissão da FCF TV, no YouTube.

A equipe brusquense não faz uma partida oficial desde 27 de julho, quando venceu o Camboriú por 2 a 0 em Imbituba. O jogo marcou a estreia do treinador Diego Correa e o resultado garantiu ao Vovô a segunda posição na primeira fase e a vaga direta às semifinais, junto ao líder, Blumenau. Juventus, Metropolitano, Tubarão e Camboriú jogaram a fase intermediária, com Metrô e Cambura passando adiante.

O Renaux chega à partida com uma sequência de três jogos sem perder: são empates sem gols com Metropolitano e Nação, e a vitória diante do Camboriú.

Do outro lado, o Metropolitano se recuperou após a derrota para o Porto, em 2 de julho. Tem três vitórias e três empates, com quatro gols marcados e zero sofridos no período. O técnico Evandro Guimarães tenta um novo acesso à elite catarinense, após ter subido com o Inter de Lages em 2023.

Ingressos

O ingresso custa R$ 10, em preço único. É possível comprar online e nos pontos de venda físicos listados nas redes sociais do Metropolitano.

Retrospecto

Carlos Renaux e Metropolitano se enfrentaram quatro vezes em jogos oficiais, sempre pela Série B estadual. São dois empates e uma vitória para cada lado, com cada equipe marcando três gols.

Em 13 de julho, na sétima rodada, Renaux e Metrô empataram sem gols no Augusto Bauer, assim como no confronto de 2023.

O time brusquense levou a melhor em 2024, com vitória por 3 a 1 no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú. Belém, Jeffinho e Wendel Bahia marcaram para o Vovô, com Kaio descontando para o Metropolitano.

Em 2022, no primeiro confronto, os blumenauenses venceram por 2 a 0 em Ibirama, com gols de Pablo Alves e Caio César.

Volta

A partida de volta está marcada às 19h de 16 de agosto, sábado, no Augusto Bauer. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.

