Uma semana após conquistar o título da Série B do Campeonato Catarinense, o Carlos Renaux visita o Nação na Arena Joinville, pela primeira rodada do Grupo C da Copa Santa Catarina. A partida começa às 15h deste domingo, 7, com transmissão no YouTube.

Boa parte do time campeão permanece, mas no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF estão registradas as saídas do lateral-esquerdo Gerson (de volta ao Marcílio Dias após empréstimo), do zagueiro Baseggio (de volta ao Concórdia após empréstimo) e do atacante Guilherme Pombo.

A única novidade confirmada é o lateral-esquerdo Rafael Castro, que disputou a Copa Paulista pelo Botafogo-SP. Ele chegou a entrar em campo no Brasileiro Série B do ano passado e, antes de chegar ao clube paulista, esteve na base do Flamengo.

A diretoria tricolor ainda pretende reforçar o elenco com um goleiro, dois zagueiros, dois meio-campistas e um ponta.

Sequências

O Renaux chega à Copa SC com uma sequência de sete jogos sem derrotas. São três vitórias e quatro empates desde o revés para o Tubarão, em 6 de setembro, fora de casa. O técnico Diego Corrêa acumula cinco jogos pelo Vovô, com três vitórias e dois empates.

Do outro lado, o Nação não vence desde 8 de junho, quando bateu o Porto por 2 a 0 na Série B estadual. Desde então, a equipe acumulou uma derrota para o Metropolitano, quatro empates consecutivos e a derrota para o Tubarão, que o eliminou na primeira fase.

Retrospecto

8 jogos oficiais

4 vitórias do Carlos Renaux

2 empates

2 vitórias do Nação

9 gols do Carlos Renaux

5 gols do Nação

