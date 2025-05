O Carlos Renaux enfrenta o Fluminense de Joinville às 19h30 desta segunda-feira, 2, no estádio Augusto Bauer, pela primeira rodada da Série B do Campeonato Catarinense. A equipe tenta voltar à elite do estado após mais de 40 anos, contando com três jogadores e o técnico campeões do ano passado. A ocasião marca o retorno do time profissional do tricolor a um jogo oficial em seu estádio, após as reformas finalizadas em 2024.

Quem comanda o Renaux nesta Série B estadual é o Luis Carlos Cruz, técnico campeão com o Caravaggio na edição de 2024. O treinador relata que o elenco foi montado pensando em atletas de alto nível de profissionalismo, com qualidade técnica para a competição e experiência.

Cita, como exemplo de experiência, o zagueiro Vinícius Barcellos e os meio-campistas Flaviano e Henik como peças importantes neste quesito. O trio conquistou o título de 2024, sob o comando do mesmo treinador.

“Sem contar os outros que trouxemos, com experiência e qualidade técnica. E busca-se na base a qualidade, a juventude, a energia”, complementa, em entrevista à FCF TV. A equipe quer buscar as duas primeiras posições na primeira fase, que garantem vaga direta às semifinais.

Guga é um destes jovens talentos. Aos 21 anos, atua como meia e atacante e é destaque do time Sub-21. Marcou cinco gols em nove jogos pela equipe, que é finalista do Catarinense da categoria.

“Creio que o grupo está sendo muito bem preparado pelo Cruz, um ótimo treinador, com bagagem incrível também. Creio que estamos nos encorpando para fazer um grande campeonato e conseguir nosso objetivo, que é o acesso”, avalia, em entrevista à FCF TV.

Além das contratações, o Carlos Renaux confia na base para compor o elenco. Muitos jogadores do time Sub-21 devem ser aproveitados ao longo da competição. A equipe venceu o jogo de ida da final do Catarinense Sub-21, 3 a 2 diante do Tubarão, que havia vencidos todos os seus jogos até então. O jogo de volta da final será disputado às 15h deste sábado, 31, no Domingos Silveira Gonzales, em Tubarão.

De volta ao lar

Embora o Renaux já tenha retomado as atividades no gramado sintético do Augusto Bauer há meses, o time profissional não joga uma partida oficial no estádio desde 29 de julho de 2023: 1 a 1 com o Santa Catarina, pelas quartas de final da Série B estadual.

Em 2024, como o Augusto Bauer estava sob reformas, o Vovô foi mandante no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, e no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú. Só perdeu uma destas partidas como mandante, contra o Camboriú, na segunda fase.

Desde que voltou ao futebol profissional, em 2018, o Carlos Renaux jogou 34 partidas no Augusto Bauer. Venceu 14 jogos, empatou 12 e perdeu 8, com 61 gols marcados e 30 sofridos.

O retrospecto recente não é bom no Gigantinho, considerando que a última temporada em casa foi 2023, a pior do período. A última vitória no estádio foi obtida em 29 de setembro de 2022: 2 a 1 sobre o Nação, pela Copa Santa Catarina. Desde então, foram cinco empates e duas derrotas.

Fórmula de disputa

Nove equipes participam do Catarinense Série B 2025. A primeira fase é disputada em turno único. O último colocado será rebaixado. Os dois melhores se classificam direto às semifinais. Do terceiro ao sexto, são feitos confrontos 3º x 6º e 4º x 5º para definir os outros dois semifinalistas. Os dois finalistas sobem à Série A do Catarinense de 2026.

Todos os confrontos de mata-mata são jogados em ida e volta. Em caso de empate na soma dos placares, haverá disputa de pênaltis.



Clube Atlético Carlos Renaux

Brusque

Fundação: 14 de setembro de 1913

Estádio: Augusto Bauer (próprio) – 6.000 lugares

Presidente: Altair Heck

Técnico: Luis Carlos Cruz

Material esportivo: ZF

Principais títulos: 2 Catarinense (1950, 1953)



Blumenau Esporte Clube

Blumenau

Fundação: 1º de novembro de 2003

Estádio: Monumental do Sesi (municipal) – 12.500 lugares

Diretor-executivo da SAF: Daniel Carboni

Técnico: Leandro Mehlich

Material esportivo: PromoSports

Principais títulos: 2 Catarinense Série C (2017, 2021)



Camboriú Futebol Clube

Camboriú

Fundação: 11 de abril de 2003

Estádio*: Roberto Santos Garcia (municipal) – 3.300 lugares

Presidente: Marco Antônio Ferreira

Técnico: Jailson Zatta

Material esportivo: Kappa

Principais títulos: 1 Catarinense Série B (2011) e 1 Catarinense Série C (2006)



Fluminense Futebol Clube

Joinville

Fundação: 24 de outubro de 1948

Estádio: Olímpico Dr. Sadalla Amin Ghanem (particular – América) – 2.500 lugares

Presidente: Anelísio Machado

Técnico: Joaquim Nego

Material esportivo: Maiton Sports

Principais títulos: 1 Catarinense Série C (2024)



Grêmio Esportivo Juventus

Jaraguá do Sul

Fundação: 1º de maio de 1966

Estádio: João Marcatto (próprio) – 6.000 lugares

Presidente: Paulo Marcelino

Técnico: Paulo Baier

Material esportivo: Âmago Esportes

Principais títulos: 1 Catarinense Série C (2004)



Clube Atlético Metropolitano

Blumenau

Fundação: 22 de janeiro de 2002

Estádio: Monumental do Sesi (municipal) – 12.500 lugares

Presidente: Ronei Schultze

Técnico: Evandro Guimarães

Material esportivo: PromoSports

Principais títulos: 1 Catarinense Série B (2018)



Nação Esportes Futebol Clube

Araquari

Fundação: 1º de setembro de 2018

Estádio: Arena Joinville (municipal) – 22.400 lugares

Presidente: Irineu Machado

Técnico: Juninho Cearense

Material esportivo: Maiton Sports

Principais títulos: 1 Catarinense Série B (2023)



Futebol Clube do Porto

Porto União

Fundação: 9 de junho de 1999

Estádio: Armando Sartti (municipal) – 1.200 lugares

Presidente: Israel Trancoso

Técnico: Tuta Souza

Material esportivo: Ardos

Principais títulos: 1 Catarinense Série B (2018)



Clube Atlético Tubarão

Tubarão

Fundação: 14 de abril de 2005

Estádio: Domingos Silveira Gonzales (próprio) – 5.000 lugares*

Presidente da SAF: Juliano Mendes

Técnico: Sandro Sargentim

Material esportivo: marca própria

Principais títulos: 1 Catarinense Série B (2018)

*estádio em que costuma jogar. Não há estádio definido para o clube na tabela oficial da competição até a publicação desta matéria.

