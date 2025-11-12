Carlos Renaux fecha contrato para troca do gramado do Augusto Bauer

O Carlos Renaux assinou nesta quarta-feira, 12, o contrato com a maior fábrica da América Latina, a Prograss, para a troca do gramado. A empresa é líder em vendas no seguimento.

De acordo com Altair Heck, o Taíco, presidente do clube, o sistema adquirido será um gramado sintético de última geração, híbrido com uso de shockpad e cortiça. O projeto receberá o selo máximo da FIFA, o Quality Pro. Para isso, o clube investiu cerca de R$ 3,7 milhões.

Na reunião de assinatura do contrato esteve presente um representante das Lojas Simon, patrocinadora do clube. O Brusque não participará do investimento, de acordo com Taíco. As obras devem iniciar já nos próximos dias.

