Carlos Renaux empata com Metropolitano e perde 100% no Augusto Bauer

Carlos Renaux e Metropolitano empataram em 0 a 0 neste domingo, 13, no estádio Augusto Bauer, em Brusque, em duelo válido pela sétima rodada da Série B do Catarinense 2025.

O primeiro tempo foi equilibrado em Brusque, mas o Carlos Renaux, jogando em sua casa, teve as principais oportunidades, tentando principalmente encontrar espaços pelos lados, mas os dois goleiros trabalharam pouco. O Metropolitano apostou em uma linha defensiva mais baixa e foi efetivo defensivamente, mas sem muita força para atacar.

A segunda etapa manteve um panorama similar, com o Carlos Renaux tomando mais a iniciativa. O Metropolitano, mesmo com o desgaste físico, manteve-se firme defensivamente e, apesar de uma pressão final, levou um ponto para casa.

Classificação e sequência

Já o Carlos Renaux, terceiro colocado, com dez pontos, perdeu o 100% de aproveitamento como mandante — havia vencido os dois jogos anteriores. O Vovô, que ainda pode perder uma posição até o fim da rodada, volta a jogar no sábado, 19, diante do Nação, novamente em casa, às 19h.

O Metropolitano, que ainda não venceu como visitante na competição, é o sexto colocado, com oito pontos, mas pode deixar a zona de classificação até o fim da rodada. A equipe volta a jogar no próximo domingo, 20, no estádio do Sesi, às 15h, diante do Camboriú.