Carlos Renaux inicia caminhada no Catarinense diante do Concórdia em casa

O Carlos Renaux inicia a sua caminhada no Campeonato Catarinense 2026 nesta quinta-feira, 8, no encerramento da primeira rodada da competição. O Vovô recebe o Concórdia no Augusto Bauer (Arena Simon), às 19h.

De volta à elite do Campeonato Catarinense após mais de 40 anos, o Vovô vai para a disputa ciente do desafio de se manter na primeira divisão, com um elenco renovado. O time tem um grupo complicado, com Chapecoense, Figueirense, Criciúma, Barra e Santa Catarina, sendo que quatro avançam às quartas de final e os outros dois disputam o quadrangular do rebaixamento – três equipes vão para a segunda divisão.

Foram quase 20 contratações e algumas permanências em relação ao elenco campeão da Série B estadual, como os atacantes Cássio, que foi artilheiro da equipe em 2025, e Guga, o volante Lucas Rocha e o zagueiro Wellington Rocha.

O time inicia a competição com 38 jogadores, sendo que vários deles vêm das categorias de base, fruto de um trabalho a longo prazo do Renaux.

Segudo o técnico Diego Corrêa, campeão da Série B estadual, o elenco formado atendeu ao que foi projetado para o Catarinense. A equipe é uma das jovens da competição, assim como o Concórdia, rival da estreia.

“É um campeonato de tiro curto e nosso pensamento é não errar. O regulamento mudou e há um desgaste pela sequência de jogos. Sabemos da dificuldade da competição. Conversamos antes do início da competição para contratar o que precisávamos. Nosso pensamento é se classificar entre os quatro. Estamos preparados para enfrentar qualquer equipe de igual para igual”, disse em coletiva na Arena Simon nesta quarta-feira, 7.

“Estamos extremamente confiantes”

Para este duelo, o único desfalque é Lucas Rocha, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado no joelho e ficará longe por alguns meses. O Renaux deve iniciar o jogo com: Edson; Guilherme Silva, Tiago, Wellington Rocha, Gerson; Victor Carré, MT, Guga, Jefferson Tavares; Cássio, Mococa. As únicas dúvidas são em relação a Tiago e Carré, por questões burocráticas.

“Desde a minha chegada, o perfil é marcar pressão, avançar as linhas. Conseguimos fazer isso na Série B do Catarinense e nos amistosos preparatórios. Nossa pré-temporada foi tranquila, só perdemos o Lucas Rocha, que se lesionou em um lance sozinho”.

Um dos remanescentes de 2025, Cássio destacou a expectativa para a estreia do estadual. “Tive uma reta final de Série B do Catarinense muito boa, conseguimos o título. Sou de Santa Catarina, sempre assisti ao Campeonato Estadual e estou muito feliz de ter a oportunidade de jogar. Sabemos que é um campeonato muito difícil, temos um grupo complicado para se classificar, mas estamos extremamente confiantes”.

Concórdia inicia sétima campanha seguida na elite

O Concórdia também disputa o Catarinense com um elenco totalmente renovado. O Galo do Oeste anunciou mais de 20 contratações para a temporada, além do técnico Henrique Barcellos, de 38 anos.

Dentre os reforços para a temporada, os destaques vão para o meia Denner, ex-Guarani, Mirassol e Vila Nova, o atacante Petterson, formado no São Paulo e com passagens por Bahia e Criciúma, e o zagueiro Alemão, de 35 anos, que já atuou por Botafogo-SP, Bragantino e Volta Redonda, entre outros.

O Galo do Oeste está na primeira divisão do Catarinense desde 2020 e o objetivo é se manter por mais um ano na elite, além de beliscar uma vaga na Série D. Em 2025, o Concórdia terminou na décima colocação, com 11 pontos, apenas um acima do Caravaggio, que foi rebaixado. A equipe nunca foi campeã e tem como melhor campanha o terceiro lugar conquistado em 2022.

Arbitragem

Igor da Silva Albuquerque apita o jogo, auxiliado por Diego Berndt e Hector Andrew Lisboa Jaques. O VAR é comandado por Charly Wendy Straub Deretti e Ramon Abatti Abel.

Ingressos e transmissão

Os ingressos para Renaux x Concórdia custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Eles estão à venda de forma antecipada no site da Ingresso Nacional.

A transmissão de Carlos Renaux e Concórdia será pelo canal SportyNet, disponível em TVs por assinatura e também no Youtube.

