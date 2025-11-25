Carlos Renaux integra goleiro de 16 anos ao elenco profissional
Gabriel Simon vai fazer parte do grupo que joga a elite do Campeonato Catarinense em 2026
O Carlos Renaux anunciou que o goleiro Gabriel Simon, de 16 anos, foi integrado ao elenco profissional e fará parte do grupo para a temporada de 2026.
Destaque das categorias de base, Gabriel tem 1,91m e chamou atenção da comissão técnica comandada por Diego Corrêa pela segurança e disciplina.
Ele tem passagens também pela base do Avaí, Brusque, Azuriz (PR), Marcílio Dias. Pelo time de Itajaí, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior.
O Carlos Renaux anunciou também que o zagueiro Juninho, de 18 anos, está integrado ao elenco profissional para a temporada de 2026.
Ele é natural do Rio Grande do Sul e formado nas categorias de base do Renaux. O zagueiro de 1,86m se destacou pela maturidade em campo e capacidade de leitura de jogo.
O Renaux disputa em 2026 a primeira divisão do Campeonato Catarinense em mais de 40 anos. A estreia será no dia 7 ou 8 de janeiro diante do Concórdia, em casa.