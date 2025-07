O Carlos Renaux enfrenta o Nação às 19h deste sábado, 19, no estádio Augusto Bauer, pela oitava rodada do Catarinense Série B. A equipe brusquense busca a vitória, tentando chegar à última rodada nas vagas de classificação direta às semifinais. Os ingressos estão sendo vendidos de forma online.

Se vencer, o Renaux chegará a 13 pontos em sete partidas, ultrapassando o Juventus, que folga na rodada. Desta forma, o Vovô precisará que o Camboriú não vença o Metropolitano neste domingo, 20, no Sesi, para terminar a rodada na vice-liderança. Atualmente, é o quarto colocado.

No Catarinense Série B, os dois primeiros colocados da primeira fase passam direto às semifinais. As equipes que ocupam da terceira à sexta posição disputam as vagas restantes, em fase eliminatória.

Não há desfalques por suspensão no Carlos Renaux. Estão pendurados os volantes Henik e Pedro Marlon; o lateral-esquerdo Gerson; e os atacantes Guilherme Pombo, Pedrinho e João Paulo.

O ingresso custa R$ 15, com direito à meia entrada. Os portões serão abertos às 17h30.

