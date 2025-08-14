O Carlos Renaux enfrenta o Metropolitano às 19h deste sábado, 16, no estádio Augusto Bauer, no jogo de volta da semifinal da Série B do Campeonato Catarinense. Quem vencer conquista o acesso à Série A de 2026, e em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Enquanto o time blumenauense tenta voltar à elite após cinco anos longe, o Vovô tenta um retorno após mais de quatro décadas.

O empate em 1 a 1 no jogo de ida estendeu as sequências invictas das duas equipes. O Carlos Renaux, que não sofria gols há três rodadas, acumula uma vitória e três empates nas últimas quatro partidas. Do lado do Metropolitano, são sete partidas sem perder, com três vitórias e quatro empates. Até o gol do Renaux, o Metrô não tinha a defesa vazada há seis partidas.

A impressão deixada para o técnico Diego Correa era de que era possível sair de Blumenau com uma vitória. A marcação alta funcionou a ponto de o Renaux abrir o placar, mas não demorou para o Blumenau empatar.

“Mesmo após o segundo gol, entramos no jogo de novo, concentramos, e criamos chance para mais um gol”, destaca.

O goleiro Airon ainda defendeu um pênalti anulado por invasão e outro valendo. Já mostra uma possível força em caso de desempate por pênaltis, mas o treinador espera que não ser necessário.

A preparação continua forte. Nos dois últimos jogos, a equipe realizou viagens antecipadas e ficou em regime de concentração. Os treinos desta quarta-feira, 13, e quinta-feira, 14, serão realizados à noite, no Augusto Bauer, antes de uma última atividade na sexta.

“É um confronto que vai ser decidido num pequeno detalhe. É para quem quer mais, o cara que não errar, o cara que estiver mais concentrado. E dentro da nossa casa eu tenho certeza, eu confio muito no grupo, que a gente vai conseguir nosso objetivo”, afirma o treinador.

Para a partida, o lateral-esquerdo Gerson volta de suspensão. O único desfalque previsto é o lateral-direito Arouca, que se recupera de lesão no joelho sofrida na primeira fase.

Mais de 40 anos

O Carlos Renaux interrompeu suas atividades no futebol profissional em 1984, após a enchente histórica de agosto. O clube se retirou do Campeonato Catarinense, que estava em andamento e, na época, não tinha divisões inferiores.

Três anos depois, em 1987, a fusão com o Paysandú originou o Brusque Futebol Clube. Contudo, ainda nos anos 90, as diretorias dos dois clubes se mobilizaram para desfazer a fusão e recuperar seus patrimônios envolvidos no acordo de 1987.

Em 2004 e 2006, o Carlos Renaux tentou retornos ao futebol profissional, disputando a Série B1 (atual C) do Campeonato Catarinense, sem grandes resultados.

A partir da terceira tentativa, em 2018, o Vovô conseguiu avançar. Subiu à Série B estadual na temporada 2020, e desde 2021 joga a segunda divisão. O clube nunca esteve tão perto de voltar à elite como em 2025.

Quatro anos na B

Em 23 anos, o Metropolitano nunca ficou na Série B estadual por tanto tempo. Logo após o acesso conquistado na temporada 2020, o time blumenauense foi rebaixado em 2021 e não voltou mais à elite. Em 2024, sendo mandante em Ibirama, a equipe quase caiu à terceira divisão.

Em 2025, o Metrô se classificou à segunda fase no quarto lugar e eliminou o Tubarão para chegar à semifinal. Agora, busca o acesso e o segundo título da Série B estadual, após a conquista de 2018.

Ingressos

Vendas online estão abertas com preço único, R$ 10, com direito à meia-entrada. Os portões do estádio serão abertos às 17h30.

