O Carlos Renaux enfrenta o Camboriú as 15h deste sábado, 23, no estádio Emília Mendes Rodrigues, em Imbituba, no jogo de ida da final do Campeonato Catarinense Série B. As duas equipes estão garantidas na elite estadual de 2026 e tentam coroar suas campanhas de acesso com o troféu. A partida tem transmissão da FCF TV no YouTube.

O goleiro Airon segue fora. Lesionado na semana anterior ao jogo do acesso, segue em recuperação e deve voltar somente na Copa Santa Catarina. Outras baixas para a partida são o goleiro Airon, lateral Arouca, que se recupera de lesão desde a primeira fase; o zagueiro Barcellos, suspenso por cartão vermelho recebido no jogo do acesso.

Uma escalação possível tem Allan Roden; Lucas Rocha, Wellington Rocha, Baseggio (Hebert), Gerson; Hebert (Hanna), Flaviano; Guga, Cássio, Mago; Eydison.

Campeão catarinense de 1950 e 1953, o Carlos Renaux deixou o futebol profissional em 1984, quando ainda não existia a segunda divisão estadual. Só disputou o Catarinense Série B pela primeira vez em 2021, e agora busca o título inédito, voltando à elite em 2026, 42 anos depois.

A campanha do Vovô tem cinco vitórias, três empates e duas derrotas, com 12 gols marcados e sete sofridos. O time se classificou direto às semifinais, eliminando o Metropolitano. Após o acesso, o plantel teve três dias de folga e deu sequência aos trabalhos a partir de quarta-feira, 20.

“Sabemos que o primeiro passo foi feito [com o acesso]. Agora é focar no Camboriú, com os pés no chão. Nosso confronto na primeira fase já passou, agora é diferente, outro clima. Para poder coroar com chave de ouro agora, é o título. E para a gente conseguir isso, é o trabalho na semana, estudar o adversário. É termos uma semana tranquila para a gente conseguir o nosso objetivo”, afirma o técnico Diego Correa.

Obstáculos e foco nos jovens

O presidente do Carlos Renaux, Taico, celebra o acesso, mas quer buscar o título. A última final de uma competição estadual que teve o tricolor foi a do Catarinense de 1958, que terminou com o Hercílio Luz campeão. E desde o segundo título estadual, em 1953, passaram-se mais de 70 anos.

“Desde que a gente voltou, em 2018, sempre foi uma luta. Foi no terceiro ano que conseguimos subir para a Série B. Tivemos a pandemia, tivemos problemas com gramado, e agora de novo. Se analisar por todo o contexto, a volta à elite foi muito rápida. E a gente fez muito com pouco. São poucos empresários ajudando, mas o pouco se torna bastante”, afirma.

“O projeto já era subir, entramos na Copa Santa Catarina pensando na sequência do trabalho. O trabalho do Carlos Renaux é com muito foco na base, trabalhar com os jovens, e graças a Deus provamos que tem como trabalhar, jogar com os jovens em uma mescla em uma média de idade baixa.”

Camboriú

O Camboriú fez uma campanha como mandante no estádio Emília Mendes Rodrigues, em Imbituba, por não ter liberação da Prefeitura de Camboriú para receber jogos no Robertão. Classificou-se no sexto lugar, passando pelo Juventus nos pênaltis para chegar à semifinal. Depois, eliminou o favorito Blumenau com duas vitórias. A campanha tem

Acumulando cinco vitórias, três empates e quatro derrotas, com 14 gols marcados e 12 sofridos, o Cambura busca o segundo título da competição, após a conquista de 2011. Também tem em sua galeria o Catarinense Série C de 2006, então chamado de Divisão de Acesso.

Wellington; Matheus Recife, Danilo Mendes, Blanco; Jotavê, Índio, Kayllan, Wermeson, Nilton; Giovanni e Jardeu.

Retrospecto

9 jogos oficiais

4 vitórias do Carlos Renaux

5 vitórias do Camboriú

11 gols do Carlos Renaux

22 gols do Camboriú

No jogo da primeira fase desta Série B estadual, o Renaux venceu o Camboriú por 2 a 0 em Imbituba. Aliado ao empate entre Juventus e Metropolitano, o resultado garantiu a classificação direta do Vovô às semifinais.

Arbitragem

Everton Schilling apita a partida, auxiliaro por Vanessa Stahelin e Adriano Paulo Vieira Júnior. Diego da Silva Rodrigues é o quarto árbitro.

